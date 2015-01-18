به گزارش خبرنگار مهر، نوروز رشیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اوقاف استان افزود: در حفظ و احیای موقوفات همه مردم و مسئولان باید تلاش نمایند و افراد و دستگاه هایی که در املاک موقوفه مستاجر هستند وظیفه قانونی و شرعی اقتضا می کند تا حقوق موقوفه را بپردازند تا اوقاف بتواند به عنوان متولی این موقوفات نیات واقفین را بطور امینانه اجرا کند.

رشیدی ادامه داد: تجدید اجاره رقبات موقوفات به طور مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد و این امر در راستای اجرای نیت واقفین خیر اندیش صورت می گیرد.

وی از تجدید و بروزرسانی ۱۸هزار و ۱۹۷ اجاره موقوفات استان مازندران از ابتدای سال ۹۳ تاکنون خبر داد و گفت: تجدید و بروزرسانی موقوفات استان از برنامه های این معاونت در راستای اجرای امینانه نیات واقفان است.

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز اظهار داشت: دو هزار و ۵۰۰ خادم افتخاری در یك هزار و ۲۲۲ امامزاده های این استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینكه ۸۰۰ خادم رسمی و قراردادی در امامزاده های مازندران مشغول خدمت رسانی به زائران هستند كه بیشتر آنها از آقایان هستند، افزود: تكریم زائران و مسافران، حضور در امامزاده ها، حفظ امنیت و آرامش، انجام امورات جاری امامزادگان و بقاع متبركه، رسیدگی به مسائل بهداشتی، مشاركت در برنامه های فرهنگی و قرآنی، همكاری در اجرای جذب مشاركت های مردمی برای ساخت و ساز امامزاده ها و بقاع متبركه و حفظ و حراست از اموال و امكانات این مكان های متبرك از جمله وظایف خادمان محسوب می شود.

حجت الاسلام علیزاده اظهار كرد: كارهای فرهنگی، جشن ولایت، طرح آرامش بهاری، برنامه های قرآنی، بصیرت عاشورایی، ضیافت الهی، سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، مائده آسمانی و مهر تحصیلی از جمله فعالیت های اداره اوقاف و امور خیریه در امامزاده های این استان است.

وی تصریح كرد: استان مازندران دارای یك هزار و ۲۲۲ امامزاده است كه پس از استان فارس، رتبه دوم را در كشور دارد.

حجت الاسلام علیزاده بیان كرد: امامزاده و بقاع متبركه از محورهای مهم گردشگری مذهبی محسوب می شود كه باید به این مهم، توجه ویژه داشت.

وی ابراز كرد: گردشگری مذهبی از فعالیت های فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود كه با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به فرهنگ و اقتصاد باید به این مقوله از گردشگری، اهتمام بیشتری داشت.