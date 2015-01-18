زیر ساخت های گردشگری در استان سمنان فوق العاده ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، اسدالله درویش امیری صبح یکشنبه در نشستی با استاندار سمنان در محل استانداری، به نبود هتل های چهار و پنج ستاره در این استان اشاره کرد و افزود: این استان ۱۹ مکان اقامتی شامل هتل، مهمانسرا و ... دارد که همه زیر چهار ستاره هستند.

وی زیرساخت های گردشگری در استان سمنان را فوق العاده ضعیف دانست و بر تقویت آن تاکید کرد.

قابلیت های اقامتی در استان سمنان تقویت شود

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نزدیکی سمنان به تهران و قرار داشتن این استان در مسیر عبور زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: این استان علاوه بر این دارای جاذبه های گردشگری طبیعی فراوانی است و باید قابلیت های اقامتی در آن تقویت شود.

درویش امیری گفت: استان یزد سال گذشته ۴۷۰ هزار گردشگر اروپایی برای بازدید از کویر و جاذبه های آن داشته است در حالیکه سمنان به دلیل نزدیکی به تهران از شرایط بهتری نسبت به یزد و کاشان برخوردار است.

وی، بر مشارکت دادن بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری در این استان تاکید کرد.

۵۴ صنایع دستی در استان سمنان وجود دارد

معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران قابلیت های صنایع دستی و میراثی استان سمنان در مقایسه با امور گردشگری این استان را بسیار بهتر خواند و گفت: از ۳۵۰ صنایع دستی شناخته شده در کشور ۵۴ صنایع دستی در استان سمنان وجود دارد و از این تعداد شش مورد آن به ثبت یونسکو رسیده است.

درویش امیری همچنین به وجود بیش از یک هزار اثر تاریخی در این استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد بیش از ۷۰۰ اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

گردشگری یکی از مهمترین شاخصه های سند توسعه جوامع است

استاندار سمنان نیز در این نشست گردشگری را یکی از مهمترین شاخصه های سند توسعه جوامع دانست و گفت: دسترسی به این اهداف با مدیریت ثابت و برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است.

محمد وکیلی با اشاره به تدوین سند بلند مدت توسعه استان و قرار گرفتن گردشگری به عنوان اولین و مهمترین شاخص توسعه این استان افزود: دسترسی به این اهداف با مدیریت ثابت و برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است.

وی با اشاره به مهم و موثر بودن بخش مختلف گردشگری و میراث فرهنگی در رشد و توسعه استان خواستار ایجاد مدیریت با ثبات و عدم تغییرات سریع مدیریتی در این بخش از استان سمنان شد.

حرم مطهر امامزاده یحیی (ع) بعنوان حرم چهارم اهل بیت (ع) در کشور مطرح شود

استاندار سمنان افزود: این استان در بخش های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری به طور نسبی دارای ظرفیت های مناسبی است که باید از این ظرفیت و پتانسیل ها در راستای اهداف توسعه استان بهره گرفته شود.

وکیلی همچنین خواستار حمایت سازمان میراث فرهنگی از برنامه های مدیریت جدید و تقویت معاونان و کارشناسی اداره کل شد و گفت: قدمت این استان از نظر تاریخی بسیار بالاست و باید غنای فرهنگی و تاریخی و مذهبی ایران را به رخ جهانیان بکشانیم.

وی در پایان پیرامون، گردشگری مذهبی نیز گفت: همه دستگاه ها باید تلاش مضاعفی داشته باشند تا حرم مطهر امامزاده یحیی (ع) سمنان بعنوان حرم چهارم اهل بیت (ع) در کشور مطرح شود.