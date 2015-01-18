"انتخاب" و "سلام نو"مجرم شناخته شدند

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان این هفته جلسه هیئت منصفه مطبوعات گفت: در این جلسه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد، سایت انتخاب و سایت خبری سلام نو، به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی تشکیل جلسه داد که پرونده مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی انتخاب (مصطفی فقیهی) به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آراء مجرم شناخته شد.

وی افزود: انتخاب همچنین بابت اتهام توهین به دستگاه قضایی مجرم و در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و دادگاه وی را مستحق تخفیف ندانست.

در این جلسه به تخلفات مدیر مسئول سایت خبری سلام نو (سعید سیف علی) هم پرداخته شد که سیف علی به اتهام توهین به مسئولان نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

همچنین در پرونده روزنامه اعتماد به مدیرمسئولی الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه از دادگاه تقاضای استمهال کرد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات آن را پذیرفت.