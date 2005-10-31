سيستم ‌هاي بسته مانع ادامه تحصيل نخبگان در دانشگاه هاي كشور مي‌ شود // فقدان هسته‌ هاي تحقيقات جمعي از مهم ‌ترين موانع توسعه علم در كشور است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر داوود احمدي دستجردي افزود: با توجه به اينكه توسعه علمي، پايداري توسعه كشور را تضمين مي‌ كند در چند سال اخير توجه خوبي به توسعه علمي كشور شده است و رشد علمي كشور در دهه اخير آنقدر غرورانگيز است كه بيشتر به يك انقلاب شبيه است.



وي با ابراز نگراني نسبت به از بين رفتن انگيزه موجود براي فراگيري علم در بين خانوارهاي كشور گفت: مردم كشور اكنون براي تحصيل فرزندان هزينه مي كنند و بايد از اين پتانسيل موجود براي توسعه علمي كشور استفاده كرد.

اين مقام مسئول اضافه كرد: در سال 1378مبلغ كل قراردادهاي كشور براي انجام تحقيقات در زمينه‌ هاي مختلف علمي، هشت ميليارد تومان بود كه ‌اين رقم در سال 83 به 50 ميليارد تومان افزايش يافته كه نشانگر نياز صنايع و موسسات و شركت ها به تحقيقات دانشگاهي و علمي است.



وي تصريح كرد: واحدهاي پژوهشي خصوصي كشور در سال 76 ، شش واحد بود كه هم‌ اكنون اين تعداد به 100 واحد رسيده است كه نياز كشور به پژوهش را نشان مي ‌دهد.

داوود احمدي دستجردي افزود : هم ‌اكنون در زمينه وارد كردن علم به عرصه‌ هاي فناوري كشور مشكلاتي در كشور وجود دارد و اين امر تنها مربوط به نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي نيست.



وي از كمبود نيروي انساني علمي كيفي، فردگرايي و نبود تعامل بين محققان، فقدان هسته‌ هاي تحقيقاتي جمعي، گران بودن لوازم آزمايشگاهي و كمبود آن و كمبود بودجه تحقيقاتي به عنوان مهم ‌ترين موانع توسعه علم و تحقيقات در كشور ياد كرد.



رئيس دانشگاه گيلان خواستار اهتمام بيشتر مسوولان براي ايجاد انگيزه در بين مردم براي سرمايه‌ گذاري در علم، ايجاد فرهنگ علم‌ مداري، ايجاد شخصيت اجتماعي براي هيات علمي و محققان مراكز آموزشي و علمي شد.