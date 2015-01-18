به گزارش خبرنگار مهر، در نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات تولید صنایع دستی که امروز ۲۹ دی ماه با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون صنایع دستی کشور برگزار شد، هنرمندان صنایع دستی به طرح موانع و مشکلات خود پرداختند.

رضا رضاپور مدیرعامل شرکت تعاونی جاجیم هزار گل قهستان، نبود تولید انبوه در صنایع دستی کشور را یکی از مشکلات دانست و افزود: اکثر تولیدات در این زمینه به صورت فردی انجام می شود. باید تلاش شود تا کسانی که می خواهند تولید انبوه داشته باشند مشکلاتشان برطرف شود. یکی از این مسائل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی افزود: مساله بیمه نیز یکی دیگر از مواردی است که صنعتگران با آن روبرو هستند. فصلی بودن بازارهای داخلی صنایع دستی نیز از دیگر مشکلات ما به حساب می آید؛ چراکه فروش صنایع دستی از فروردین تا پایان تابستان است و با شروع فصل سرما بازار فروش کاهش پیدا می کند. مشهد با توجه به اینکه آمار بالایی از گردشگران زیادی را به خود اختصاص داده می تواند به بازار دائمی صنایع دستی تبدیل شود و همه استان ها محصولات خود را به این شهر بفرستند.

رضاپور عدم شناخت بازار را یکی دیگر از این مشکلات صنعتگران برشمرد و گفت: ما مطالعه درستی از بازار نداریم و نمی دانیم چه قشری از جامعه هدف و منظور ما هستند که بر آن اساس تولید و بازاریابی کنیم اگر درست مطالعه کنیم بهتر می توانیم به عرضه تولیدات خود بپردازیم و در این زمینه برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های صنایع دستی به ما کمک می کند با مخاطبان خود بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کنیم. ما نباید دنبال لوکس بودن محصولات خود باشیم بلکه باید تولیدات ما با قیمت پایین و کیفیت بالا باشد.

مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند

بهمن باقری، هنرمند تبریزی در رشته شیشه فوتی نیز از دیگر هنرمندان حاضر در این نشست بود. او با اشاره به اینکه ۲۴ سال پیش از آلمان به ایران آمد و به کار شیشه روی آورد، گفت: در تمام این سال‌ها، کوره من روشن بوده و آنچه تولید کرده ام قابل رقابت با کشوری چون ایتالیاست؛ همه جنس های من به آلمان صادر می شود، اما امروز با وجود مشکلات ارزی، تورم داخلی و گران شدن گاز قادر به ادامه فعالیت در زمینه شیشه نیستم. روزگاری ۸۰ کارگر داشتم حالا هزینه ۲۰ کارگر را نمی توانم پرداخت کنم.

باقری با اشاره به اینکه کارگاه های تولید صنایع دستی، بنگاه های معنوی- اقتصادی هستند، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده ما به درد دولت نمی خورد وقتی کارگاه های صنایع دستی تعطیل شده اند، دولت از چه کسی و برای چه می خواهد مالیات بر ارزش افزوده طلب کند؟ اگر بخواهیم کارخانه ها سرپا بمانند باید مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنیم. جرم شیشه گر چیست که نه اسمش در فهرست بیمه است نه دولت حاضر است مالیات بر ارزش افزوده او را حذف کند. چه کسی حاضر است در دمای یک هزار و ۲۰۰ درجه بایستد و کار کند؟

بیمه، مشکل اصلی هنرمندان است

میرصالح صادقی، صنعتگر اردبیلی در رشته گلیم و مسند بیمه را مشکل اصلی صنعتگران دانست و گفت: یکی از مشکلات اصلی ما بحث بیمه است. وام یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه شود. همچنین خوب است که مخاطبان از خود تولیدکننده ها بی واسطه خرید کنند و به دلالان صنایع دستی متوصل نشوند. نظارت دستگاه های اجرایی بر کیفیت مواد اولیه نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه شود.

گردشگر خارجی دوست دارد مراحل تولید را ببیند

سعید اوجاقی، هنرمند در رشته ملیله سازی نیز با اشاره به اینکه ۱۲ سال است در زمینه زیورآلات سنتی فعالیت می کند و بازار خود را در کشورهای عربی محک زده، گفت: برای گردشگران خارجی مهم نیست چقدر هزینه می کنند. آنها دوست دارند مراحل ساخت کار را ببینند، پس خوب است کارگاه‌هایی در اختیار صنعتگران قرار گیرد که شرایط لازم برای بازدید گردشگران و آشنایی آنان و مراحل مختلف تولید را داشته باشند.

او همچنین بیان کرد: ۵ سال پیش برای گرفتن وام از صندوق مهر رضا به آن مرکز مراجعه کردم برخوردشان با من آنقدر بد بود که از خواسته خود پشیمان شدم گفتند چون کسب و کار داری به تو وام تعلق نمی گیرد، این در حالی است که اگر من نوعی بیکار باشم، چگونه می خواهم وامی که گرفته ام را بازگردانم؟

بسته‌بندی، پاشنه آشیل صنایع دستی است

راحله شهسوارانی، هنرمند رشته قلم زنی از استان مرکزی نیز بیمه را تنها یکی از مشکلات اصلی هنرمندان دانست و افزود: علاوه بر بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، بسته بندی پاشنه آشیل صنایع دستی است و موجب زیباتر شدن کار هنرمندان می شود. بسته بندی، صنعتی است که هم خود صنعتگران و هم معاونت صنایع دستی کمتر به آن توجه دارد.

خاک لازم برای سفالگران را آجرپزها می‌برند

محمد بشیری رئیس اتحادیه صادرکنندگان سفال و سرامیک لالجین استفاده از خاک لالجین توسط آجرپزی ها را مشکل اصلی سفالگران دانست و افزود: کمرنگ شدن این مشکل کمک وزارت صنایع و معادن را می طلبد. داخل کوره رفتن کار آسانی نیست نمی دانم چرا سختی کار به سفالگران تعلق نمی گیرد از سوی دیگر بیمه آنها قطع شده و ورود کالاهای خارجی عرصه بر محصولات داخلی تنگ کرده است. امید می رود وزارت صنعت معدن و تجارت ورود این کالاها را ممنوع کند و تعرفه ها را بالا ببرد.

به گفته این سفالگر، هزینه بسته بندی بسیار بالا است یک گلدان ۱۰ هزار تومانی، ۴ هزار تومان هزینه بسته‌بندی‌اش است. ما سال گذشته ۳۱ میلیون دلار صادرات به کشورهای خارجی داشته ایم و نمی توانیم برای این میزان صادرات مالیات بر ارزش افزوده بدهیم الان یکی از سفالگران لالجینی که سال گذشته ۷ میلیارد تومان میزان صادراتش بوده باید دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده دهد، چون اظهارنامه مالیاتی پر نکرده است.

حال هنرمندان پیشکسوت بد است

عصمت خالقی، هنرمند رشته رودوزی سنتی از استان گلستان نیز با اشاره به اینکه ۱۵۰ کارگاه خانگی دارد، گفت: من رشته رودوزی را با لباس های محلی تلفیق کرده و جایگاهی برای پارچه های سنتی استان گلستان در نظر گرفته ام. وام، بیمه، عدم وجود نقدینگی در واحدهای تولیدی، عدم حمایت از واحدهای تولید سنتی چون رنگرزی و پارچه بافی و ابریشم بافی، نبود بازارچه های خوب و دائم صنایع‌دستی و شرایط بد هنرمندان پیشکسوت از جمله مشکلات هنرمندان هنر سنتی است.

سازمان‌ها یک درصد از بودجه خود را به خرید صنایع دستی اختصاص دهند

پس از آن علی حسینی، هنرمند رشته کاشی سازی از استان اصفهان با اشاره به اینکه خرید صنایع دستی توسط ارگان ها از محل یک درصد بودجه می تواند مشکلات صنایع دستی را تا حدی برطرف کند، گفت: هر سازمان ناظرخریدی دارد که این ناظران خرید به عنوان صنایع دستی ارزان هستند این موجب می شود تولیدکنندگان به سمت تولید محصولاتی با کیفیت پایین بروند. تعدادی از سازمان ها نیز برای کاشی کاری مساجد و نماهای خود از محل یک درصد بودجه بهره می برند و با مراجعه به شرکت های واسطه دنبال سود بیشتر و کالاهای باکیفیت پایین تر هستند.

به گفته این هنرمند سنتی نبود نظارت بر اختیارات قانونی معاونت صنایع دستی بر حوزه فروش و عرضه این بیمه صنایع، یکی دیگر از مشکلات صنعتگران است تا آنجا که اتاق اصناف به عنوان یک کالای صنعتی و تجاری به صنایع دستی ما نگاه نمی کند.

حسینی، گران بودن مواد اولیه را یکی دیگر از مشکلات صنایع دستی دانست و افزود: مواد اولیه گران است پس بهتر است ما را در تامین این مواد یاری دهند از طرفی از هنر کاشی کاری سنتی ایران در اماکن مختلف چون زیرگذرها و پایانه ها و مساجد می توان استفاده کرد. علاوه بر آن، کاشی های تک با نقوش اصیل می توانند به ترویج فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی کمک کنند، اما رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید به کمک ما بیایند.

خشک شدن زاینده‌رود بر مشکلات صنعتگران افزوده است

محمد عطریان، هنرمند رشته قلمکاری اصفهان یکی دیگر از هنرمندان شرکت کننده در این نشست بود. او کمبود سرمایه، عدم پرداخت وام، اصلاح پایه حقوق هنرمندان و بیمه آنان، کمبود فضای تبلیغاتی در رسانه ملی، ایجاد کارگاه های پژوهشی در معاونت صنایع دستی و نظارت بر کیفیت و حفظ اصالت ها را لازم و ضروری دانست.

به گفته عطریان، با خشک شدن زاینده رود هنرمندانی که با پارچه سر و کار دارند به مشکل برخورده‌اند؛ چراکه پارچه های خود را در حاشیه زاینده رود خشک می کردند و حالا خوب است که شهرداری و سازمان میراث فرهنگی با یکدیگر تعامل کنند و حاشیه زاینده رود را به یک بازارچه برای صنایع دستی تبدیل کنند.

قوانین سازگار با صنایع دستی باشد

علی بختیاری و یوسفی هنرمندان رشته شیشه‌گری فوتی از تهران بودند. آنها نیز بیمه و مالیات بر ارزش افزوده را در راس مشکلات خود عنوان کردند و گفتند: عدم هماهنگی های لازم در معاونت صنایع دستی و سازمان فنی و حرفه ای برای صدور گواهینامه مهارت از جمله دیگر مشکلات است. ما به توسعه بازارچه های صنایع دستی، بازنگری در عوامل صادراتی و به انبوه سازی، آموزش صنایع‌دستی و وجود بانک اطلاعاتی جامع از صنعتگران و همچنین کاربردی کردن محصولات صنایع‌دستی نیاز داریم.

یکی دیگر از مشکلاتی که از سوی یوسفی مطرح شد، عدم آگاهی سازمان بهداشت از صنایع دستی بود. به این معنی که سازمان بهداشت از شیشه گران می خواهد روپوش نسوز بپوشند با این کار آنها قابلیت حرکت ندارند پس قوانین باید سازگار با صنایع دستی باشند.

سود بانک توسعه تعوان از بانک‌های دیگر کمتر است

محمدعلی سهمانی اصل، مدیرعامل بانک توسعه تعاون با توجه به اینکه در سال گذشته صددرصد اعتبار برای معاونت صنایع دستی در نظر گرفته شده بود، به این بخش اختصاص داده شده، گفت: بحث تامین مالی بسیار مهم است و امید می رود با ابتکار عمل معاونت صنایع دستی و تفاهم نامه ای که بین این معاونت و بانک توسعه تعاون به امضاء رسیده، گامی بلند در جهت تسهیل و تامین منابع مالی برداشته شود.

به گفته او، منابعی که وام ها پرداخت می کنند یا تسهیلات کوتاه مدت برای تامین منابع مالی کارگاه های تولیدی است یا تسهیلات میان مدت و بلندمدت برای طرح های ایجادی است.

تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی شرایط خاص خود را دارد، اینگونه نیست که ما چهار برابر میزان وام وثیقه بخواهیم. البته وام های قدیم نسبت به وام های جدید نرخ پایین تری دارند چون هزینه پول در نظام بانکی بسیار بالا است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه سودی که این بانک دریافت می کند کمتر از بانک های دیگر است، گفت: این بانک با توجه به تخصصی بودن تسهیلات ویژه ای را در اختیار صنایع دستی قرار می دهد. ما در حوزه گردشگری چه از طریق منابع داخلی بانک چه منابع توسعه ملی فعالیت های خوبی را انجام داده ایم حالا برآنیم که در زمینه صنایع دستی نیز تسهیلاتی را در اختیار صنعتگران قرار دهیم.

ایجاد بازارچه صنایع دستی، وظیفه شهرداری است

نماینده مدیرعامل صندوق مهر رضا نیز خاطر نشان کرد: وظیفه شهرداری‌هاست که بازارچه صنایع دستی ایجاد کنند ما با شهرداری تهران تفاهم نامه بستیم تا غرفه هایی را به صورت رایگان یا با هزینه بسیار اندک در اختیار تولیدکنندگان بگذارد. چون هزینه حضور در نمایشگاه بسیار بالا است باید بستر حضور صنعتگران با هزینه های پایین را فراهم کرد.

او با اشاره به اینکه استان های خراسان رضوی، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، مازندران، مرکزی و هرمزگان هیچ تسهیلاتی از صندوق مهر رضا دریافت نکرده اند، گفت: در کنار این استان ها، سیستان و بلوچستان و استان یزد بالاترین تسهیلات را دریافت کرده اند.

توجه به صنایع دستی در برنامه ششم توسعه ضروری است

نماینده سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه بهمن ماه جاری در ۱۷ استان نمایشگاه صنایع دستی برگزار می‌شود، گفت: بنا داریم این نمایشگا‌ه‌ها به طور دائمی برگزار شود و در برنامه ششم توسعه بخشی را به صنایع دستی اختصاص دهیم. تولید صنایع دستی با توجه به اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد و اگر در قانون، بندهایی به این صنعت تعلق گیرد، بی‌گمان وضعیت صنایع دستی مطلوب‌تر خواهد بود.

او ترویج فرهنگ مصرف صنایع دستی را نیز ضروری دانست و گفت: ما باید از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، مصرف از هنرهای سنتی و صنایع دستی را تبلیغ کنیم. نماینده مشاور وزیر صنعت و مهدن با اشاره به گفت یکی از هنرمندان حاضر در این جلسه گفت: یکی از هنرمندان ه مشکل سفالگران لالجین اشاره کرد و این‌که کوره‌های آجرپزی از خاک رسی که مورد استفاده سفالگران است، استفاده می‌کند. وزارت صنعت و معدن این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد.

هنرمندان از مالیات معاف نمی‌‍شوند

سید مجتبی احمدی، مدیرکل نظارت بر امور اجتماعی ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده نیز مالیات را مطمئن‌ترین منبع درآمد برای اداره کشور دانست و افزود: تحریم‌های اخیر اهمیت مالیات را آشکارتر کرده است. هیچ معافیتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی وجود ندارد و معافیت مالیاتی به نفع فعالان اقتصادی نیست چون در زمان خرید مالیات می‌دهند اما به هنگام فروش نمی‌توانند این مالیات را دریافت کنند.

او بار دیگر تاکید کرد که مالیات قابل بخشش نیست اما در بخشودگی جرایم حداکثر مساعدت را با صنایع دستی خواهیم داشت اما نمی‌توانیم میزان مالیات را کم یا زیاد کنیم.

مدیرکل نظارت بر امور اجتماعی ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به اینکه صادرکنندگان مشمول مالیات نمی‌شوند، گفت: صادرات معاف از مالیات است، اما در قانون برنامه پنجم توسعه آمده، اگر یک فعال اقتصادی اظهارنامه مالیاتی ندهد، نمی تواند از این قانون بهره ببرد.

۵۷۴ میلیارد تومان برای بیمه صنعتگران در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است

سیروس نصیری، مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز به یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعتگران اشاره کرد و گفت: قانون بیمه صنایع دستی بهمن سال ۱۳۸۸ تصویب شد و در سال ۸۹ به اجرا درآمد. کسانی که کارت فنی و حرفه‌ای دارند و دارای مجوز فعالیت هستند، برای بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند. ۵۴۵ هزار و ۴۰۵ نفر بیمه هستند که ۴۲۰ هزار نفر از این افراد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. آنچه برای سازمان تامین اجتماعی مهم است، اینکه باید بیمه‌‌شدگان در چارچوب قانون حرکت کنند.

به گفته او، هیچ قانونی نباید تصویب شود مگر بودجه آن دیده شده باشد. در سال ۹۳، ۹۳۴ میلیارد بودجه داشتیم که از این مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان به قالی‌بافان و بخش صنایع دستی تعلق گرفته بود. گفته‌اند که ۵۷۴ میلیارد تومان برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده است. امیدوارم این مبلغ افزایش پیدا کند.

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از هنرمندان پرسیده بود چرا شیشه‌گری جزو صنایع دستی نیست؟ گفت: ما از قانون معاونت صنایع دستی حمایت می‌کنیم. هر رشته هنری را که معاونت در شمار رشته‌های خود بداند، ما صنعتگران هنرمندان آن رشته را بیمه می‌کنیم و امکاناتی در اختیارشان قرار می‌دهیم.

توجه به بسته‌بندی از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت است

گیتی توانا، مدیرکل امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت نیز یکی از فعالیت‌های این سازمان را توسعه بسته‌بندی دانست و گفت: ما بر آنیم که همه محصولات تجاری از جمله صنایع دستی، بسته‌بندی شوند. اما مشکل در زمینه صادرات صنایع دستی این است که اساسا طراحی اولیه در این زمینه کم صورت گرفته، سایزها متنوع و تیراژ بسیار پایین بوده است.پس در درجه نخست، طراحان باید با الزامات این حوزه آشنا شوند و ملاحظاتی را در نظر بگیرند.

به گفته او قیمت تمام شده بسته‌بندی‌ها باید هماهنگ با قیمت صنایع دستی باشد تا به قول یکی از هنرمندان، برای یک گلدان سفال ۱۰ هزار تومانی نخواهند ۴۰۰۰ تومان هزینه بسته‌بندی پرداخت کنند. اما از قیمت که بگذریم مساله سایزها و تنوع آن باید زیر نظر معاونت صنایع دستی باشد.

توانا، مدیرکل امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت گفت: این سال‌ها تولید و بازرگانی از هم جدا شده‌اند در حالی‌که گاه لازم از بازرگانی شروع کنیم و به تولید برسیم. صنایع دستی ما باید کاربردی باشند و متنوع. بحث برند سازی هم مهم است.

بی‌اطلاعی از ظرفیت‌های قانونی، مشکل عمده صنعتگران است

مهناز امامدادی، دبیر ستاد ساماندهی به مشاغل خانگی نیز از ضرورت توجه به بخش خصوصی گفت و این‌که آیین‌نامه حمایت از بنگاه‌های خانگی تدوین شده و ما در حال تدوین شیوه‌نامه اجرای این آیین‌نامه هستیم.

به گفته او مشکل اساسی این است که چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی از ظرفیت‌های قانونی خبر ندارند.