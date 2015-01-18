به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر یکشنبه، در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: فرهنگ سازی، حرکت مستمر، استفاده از نخبگان در آموزش، بیان تقبیح مسائل در موضوع مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی بیان کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر باید در استان اولویت بندی شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان اتاق فکر فرمان این مساله را در دست بگیرد.

وی با تاکید بر این که خانواده زیرساخت مبارزه با مواد مخدر است، افزود: در صورتی که خانواده مسئولیت خود را به درستی انجام دهد 90 درصد مشکلات حل خواهد شد.

صادقلو مشکلات خانوادگی را زمینه ورود به اعتیاد دانست و گفت: با توجه به کمبود بودجه در این رابطه باید برنامه ها را اولویت بندی کرد.