تاکید استاندار زنجان بر افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی در هشتمین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان در سالجاری با اشاره به سهم حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اساس گزارشات تفکیکی از GDP (تولید ناخالص داخلی) استان، اظهار داشت: مجموع سهم بخش های کشاورزی و صنعت، ۵۲ درصد اقتصاد استان است و ۴۸ درصد مربوط به حوزه خدمات می باشد.

وی فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی را در توسعه اقتصاد استان بسیار موثر دانست و گفت: بخش خدمات علیرغم دارا بودن ۴۸.۸ درصد از اقتصاد استان، تنها ۳۶.۶ درصد اشتغال را ایجاد نموده است.

انصاریبا اشاره به اینکه سهم بخش خدمات از اقتصاد استان بالاتر از نرم کشوری است افزود: با این وجود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات استان زنجان حدود ۱۲ درصد کمتر از سهم اقتصادی آن است و استان زنجان به لحاظ نرخ اشتغالزایی در بخش خدمات، جزو پایین ترین استانهای کشور است.

استاندار زنجان تعداد واحدهای صنفی فعال استان را ۲۰ درصد کمتر از متوسط کشور عنوان نمود و گفت: در استان زنجان به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی فعالیت می کند و این امر یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در شهرهای استان می باشد.

انصاری به معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی بر اساس ماده ۱۳۲ قانون اشاره کرد و گفت: شرکتها برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی حتما اظهار نامه های مالیاتی خود را با اطلاعات صحیح تکمیل نموده و میزان سود واقعی خود را ابراز نمایند.