حسن غفوری فرد عضو ادوار شورای مرکزی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه اختلافات اساسی اصولگرایان و اصلاح طلبان در موضوع خانه احزاب حل شده است اظهار داشت: برخی اخیرا اعلام کرده‌اند که این اختلافات حل شده است اما باید بگویم هر کسی که چنین موضوعی را اعلام کرده است نسبت به این امر بسیار خوشبین بوده است.

وی با اشاره به طرح پیشنهاد نظام درصدی و نظام سهامی برای ساختار شورای مرکزی خانه احزاب گفت: این بحث و اصلاح اساسنامه خانه احزاب یک بحث فرعی است، البته این بحث شده است که مثلا در شورای مرکزی 21 نفره، 7 نفر جناح اصولگرا، 7 نفر جناح اصلاح طلب و 7 نفر مستقلین حضور پیدا کنند ولی در نهایت باید گفت این یک بحث ثانویه است.

عضو ادوار شورای مرکزی خانه احزاب تاکید کرد: بحث اولیه این است که اصولگرایان هنوز موافق نیستند خانه احزاب احیا شود و اگر هم مجمع عمومی بخواهد برگزار شود به احتمال زیاد اکثر احزاب اصولگرا در آن مجمع شرکت نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه اصولگرایان از مبنا با بحث تشکل خانه احزاب مشکل دارند، گفت: اصولگرایان معتقدند خانه احزاب دارای مشکلاتی به خصوص از دوره سوم به بعد است و قابل احیا نیست و در جبهه پیروان خط امام و رهبری که اغلب احزاب اصولگرا حضور دارند تصمیم گرفتند که در خانه احزاب شرکت نکنند و تا آنها هم شرکت نکنند، خانه احزاب معنای عمیق خود را پیدا نخواهد کرد.

غفوری فرد توضیح داد: چرا که در خانه احزاب باید همه احزاب اساسی حضور داشته باشند، در غیر این صورت اگر خانه احزاب بخواهد یک طرفه تشکیل شود، بطور طبیعی احزاب اصولگرا و اصلاح طلب بین خودشان جلسه خواهند داشت و دیگر نیازی به تشکیل خانه احزاب نیست.

غفوری‌فرد در ادامه گفت: یکی از اشکالات و اختلافات اصولگراها در موضوع خانه احزاب با اصلاح‌طلبان وجود احزاب کم وزن اصلاح‌طلب در این تشکل صنفی است و اختلاف دیگر هم این است که نباید تشکلی به نام خانه احزاب وجود داشته باشد زیرا ذهنیت منفی نسبت به آن ایجاد شده است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اظهارات اصلاح طلبان مبنی بر اینکه اصولگرایان فقط بر سر اسم با ما مشکل دارند، گفت: بالاخره اسم هم بخشی از مساله مربوط به خانه احزاب است و همچنین بخشی از مشکل هم، اسم این تشکل صنفی است.

وی تاکید کرد: اصلا قرار بوده خانه احزاب یک تشکل صنفی باشد نه سیاسی و قرار بوده که به تحزب کمک کند و نه به یک حزب؛ خانه احزاب نباید خودش موضع سیاسی بگیرد و نباید برای مجلس کاندیدا معرفی کند.

غفوری فرد با بیان اینکه خانه احزاب در دوره شورای سوم در مسیر سیاسی‌کاری و سیاسی شدن حرکت کرد، گفت: از آن زمان به بعد اصولگرایان اعلام کردند خانه احزاب باید تبدیل به باشگاه احزاب شود.

عضو ادوار شورای مرکزی خانه احزاب در ادامه خاطر نشان کرد: فرض کنید حزبی مانند حزب موتلفه که 200 شعبه در شهرستانها دارد با حزبی که 50 نفر عضو هم ندارد باید در خانه احزاب یک وضعیت را داشته باشند. البته برخی معتقدند که باید همین طور باشد، اما برخی هم اعتقاد دارند که احیای خانه احزاب با وجود این مسائل نباید انجام شود.

غفوری فرد در پایان اظهار داشت: در مورد خانه احزاب بحث ها و مشکلات زیادی وجود دارد که به این راحتی‌ها حل نخواهد شد و طرح‌های پیش رو برای این تشکل صنفی قابل اجرا نیست و اینکه برخی می‌گویند عمده اشکالات و اختلافات برطرف شده است باید بگویم که اصولگراها هنوز این موضوع را قبول ندارند.