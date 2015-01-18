احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه بارشی که در شمال و شمال شرق کشور فعال است امروز سبب بارش باران و برف در سواحل شمالی و شمال شرق کشور می شود. همچنین سامانه بارشی دیگری که از جنوب وارد کشور شده سبب بارش باران و برف در برخی نقاط جنوب غرب و دامنه های زاگرس و رگبار و رعد وبرق در جنوب و خلیج فارس و به تدریج تنگه هرمز و جنوب شرق کشور خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: مناطق مرکزی نیز تحت تأثیر این سامانه بارش های پراکنده خواهند داشت.

وی افزود: با حرکت این سامانه به سمت شرق در روز دوشنبه مناطق شرق بارش برف و باران در جنوب شرق و دریای عمان نیز بارش باران خواهند داشت. در ضمن بیشترین فعالیت این سامانه در روز دوشنبه در جنوب شرق کشور است و روزهای یکشنبه تا سه شنبه خلیج فارس مواج است.

وظیفه تصریح کرد: امشب دما در شمال شرق به طور محسوس کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: آسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با 2 درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب 8 و -1 درجه سانتیگراد خواهند رسید.