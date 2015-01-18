به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، انجمن بسکتبال فدراسیون به منظور تشکیل تیم ملی بسکتبال ناشنوایان و حضور قدرتمند در بازیهای آسیا / اقیانوسیه در چین تایپه ، مرحله نخست اردوی یکروزه استعدادیابی ورزشکاران متولد 1365 به بعد در استان‌های سراسر کشور را روز پنجشنبه 9 بهمن ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون در تهران برگزار می‌کند.

پس از این دوره، ورزشکارانی که آزمون‌های مربوطه را با موفقیت طی نموده به مدت 4 روز از 11 تا 14 بهمن ماه تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی ادامه خواهند داد.

بازیهای آسیا / اقیانوسیه مهرماه سال 1394 در چین تایپه برگزار می‌شود.