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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

مرحله نخست استعدادیابی بسکتبال ناشنوایان در تهران برگزار می‌شود

مرحله نخست استعدادیابی بسکتبال ناشنوایان در تهران برگزار می‌شود

مرحله نخست اردوی یک روزه استعدادیابی بسکتبال ناشنوایان به منظور تشکیل تیم ملی و حضور قدرتمند در بازیهای آسیا / اقیانوسیه چین تایپه ، در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، انجمن بسکتبال فدراسیون به منظور تشکیل تیم ملی بسکتبال ناشنوایان و حضور قدرتمند در بازیهای آسیا / اقیانوسیه در چین تایپه ، مرحله نخست اردوی یکروزه استعدادیابی ورزشکاران متولد 1365 به بعد در استان‌های سراسر کشور را روز پنجشنبه 9 بهمن ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون در تهران برگزار می‌کند.

پس از این دوره، ورزشکارانی که آزمون‌های مربوطه را با موفقیت طی نموده به مدت 4 روز از 11 تا 14 بهمن ماه تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی ادامه خواهند داد.

بازیهای آسیا / اقیانوسیه مهرماه سال 1394 در چین تایپه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2467482

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