بيماران بايد با عبور از خط مقدم درمان وارد نظام سلامت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر فربد رهنمای چيت ساز افزود: بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ، نظام ارجاع بايد در كشور همانند نظام هاي سلامت جوامع پيشرفته برقرار باشد، به همين دليل در اين نظام، نقش پزشک عمومی ضروری ترين امر بشمار مي رود كه بيمار از مجراي آن در سيستم بهداشتی و درمانی پذيرفته شود.

وي با بيان اينكه متاسفانه هنوز هم با توجه به اطلاع رساني هاي گسترده و اجراي برنامه پزشك خانواده ، مردم به هنگام احساس درد جسمي به متخصص و فوق تخصص مراجعه مي كنند، اظهار داشت: بايد بپذيريم كه پزشك عمومي كليد ورود بيمار به نظام سلامت كشور است و هر گونه معاينه و درمان درد جسمي بايد توسط اين قشر انجام و سپس به متخصص ارجاع داده شود.

رهنما، اين مسئله را از مهمترين مشكلات موجود پزشكان عمومي دانست و ادامه داد: هنوز هم ديد مناسبي نسبت به پزشك خانواده وجود ندارد ولي اگر بخواهيم نظام سلامت را همانند كشورهاي پيشرفته ارتقا دهيم ، بايد به نقش پزشك عمومي در اين نظام توجه ويژه شود.

وي با اشاره به اينكه بسياري از مردم با مراجعه به متخصص و فوق تخصص ، موجب بالا رفتن هزينه هاي درمان مي شوند،اضافه كرد: با توجه به موفق بودن طرح تحول سلامت ، نظام ارجاع نيز براي كاهش هزينه هاي درمان و صرفه جويي در منابع نيازمند توجه است .

خزانه دار انجمن پزشكان عمومي ايران ، در ادامه به تكثر شغلي پزشكان عمومي اشاره كرد و گفت : نبود آمار دقيق از پزشكان عمومي ، تكثر شغلي آنان كه برخي مطب شخصي داشته ، عده اي در برنامه پزشك خانواده روستايي و شهري فعاليت دارند و بعضي نيز در اورژانس هاي بيمارستاني مشغول بكارند و فعاليت برخي نيز در پوست و زيبايي از مشكلاتي است كه بايد آنها را بررسي و برطرف كرد.

رهنما، همچنين از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواست تا آمار دقيقي از فعاليت پزشكان عمومي در كشور ارايه دهد.

وي، برگزاري همايش ملي پزشكان عمومي را موجب ارتقاي سطح علمي و توانمندي اين قشر پزشكي دانست و افزود: اين همايش كمك مي كند كه پزشكان عمومي نقش خود را در نظام سلامت به درستي ايفا كنند.

دومين همايش علمي جامع انجمن پزشكان عمومي ايران با رويكرد توانمند سازي علمي و حرفه اي طب عمومي يكم لغايت سوم بهمن ماه سال جاري در مركز همايش هاي رازی با حضور مسئولان نظام سلامت برگزار خواهد شد.