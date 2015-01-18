سند راهبردی دانشگاه الزهرا(س) نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور اعضای شورای راهبردی و کمیته های تخصصی 9 گانه و انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا(س)، به منظور ارائه گزارش نهایی برنامه راهبردی در سالن اجتماعات ساختمان مصلی نژاد این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا (س) با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی در کارها و اولویت بندی آن، خواستار توجه به فرهنگ سازی در زمینه توجه به مصوبات شورای راهبردی و ایجاد زمینه برای مشارکت کلیه اعضای دانشگاه در اجرایی کردن برنامه راهبردی شد.

وی ضمن تاکید به اهمیت نقش سرمایه انسانی در پیشبرد و موفقیت امور، از کلیه کارمندان، اساتید در خصوص تهیه و تدوین سند راهبردی دانشگاه تقدیر کرد.

همچنین در این نشست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا(س) در خصوص اهمیت برنامه ریزی در کارها و لزوم انعطاف پذیری، حفظ اولویت ها، تلاش و کوشش در سایه توکل بر خدا مطالبی بیان کرد.

در این نشست روسای کمیته های تخصصی، گزارش نهایی خود را ارائه کردند و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر و گواهی های آموزشی و فعالیت اجرایی از اعضا قدردانی شد.