کارگردان «شیار ۱۴۳» در یزد تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار، کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ در پردیس سینما تک یزد در شهر زادگاهش یزد، مورد تجلیل قرار گرفت.

کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ در سخنانی از اظهار محبت مردم یزد و هنرمندان این استان تشکر کرد و به توضیح سوابق هنری و همچنین نویسندگی خود پرداخت.

نرگس آبیار با اشاره به نقش هنر سینما در انتقال مفاهیم مختلف فرهنگی و ارزشی به دیگران از یزدی بودن خود افتخار و برای همه مدیران و فعالان این عرصه آرزوی موفقیت کرد.

همچنین در ادامه بعد از اکران فیلم با حضور تعدادی از مخاطبان و کارگران فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ به نقد و بررسی بخش های مختلف این اثر پرداخته شد که نرگس آبیار به سئوالات پاسخ داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در مراسم تجلیل از نرگس آبیار اظهار داشت: مادران شهدا در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را با اخلاص به نبرد با دشمن فرستادند و سالها بعد فیلمی از اخلاص این مادران با عنوان شیار ۱۴۳ تولید شد که اخلاص مادران را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی با بیان اینکه فیلم شیار ۱۴۳ نیز با اخلاص تهیه و تولید شده است، گفت: اخلاص شرط ماندگاری در کارهاست و اگر این فیلم در جشنواره فیلم فجر توانست رتبه کسب کند و مورد توجه مردم قرار گیرد، به این دلیل بود که هم در تهیه و تولید فیلم و هم در موضوع فیلم اخلاص وجود داشت.

وی ضمن قدردانی و تشکر از خانم نرگس آبیار، کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ بیان کرد: این فیلم توانست تصویر زیبایی از استقامت و مقاومت و فداکاری مادران و فرزندان کشور را به تصویر بکشاند.

حسینی کوهستانی با بیان اینکه این فیلم قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از اکران عمومی، در یزد اکران شد، بیان کرد: این فیلم با حمایت مالی اداره کل تبلیغات اسلامی، سپاه الغدیر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری یزد با پیشنهاد اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در این استان اکران شد.

وی با اشاره به سابقه همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با این کارگردان توانمند کشور عنوان کرد: سالها پیش خانم آبیار مستندی از عزاداری های یزد با حمایت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد تهیه و تولید کرد.