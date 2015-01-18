مدیرجدید نهاد کتابخانه های سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر روز یکشنبه با حضور معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در زاهدان برگزار شد اسفندیار زید آبادی به عنوان مدیر کل جدید کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان معرفی شد.

حجت الاسلام واحدی در این مراسم با بیان اینکه سیستان و بلوچستان فرهنگی بسیار کهن دارد اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف این ظرفیت فرهنگی مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم با کمک همه مسئولان این استان جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

وی حمایت از مدیران و همچنین کتابداران را از سیاست ها و اولویت های این نهاد عنوان کرد و افزود: فرهنگ مطالعه باید جزو امورات روزمره مردم تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات عقیل ناصری پور سرپرست سابق این نهاد اسفندیار زید ابادی به عنوان مدیر جدید نهاد کتابخانه های سیستان و بلوچستان معرفی شد.