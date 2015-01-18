به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حقیقت دوست نیز به گروه نمایشی «تو دهنتو میبندی یا من؟» اضافه شد.

نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» که به کارگردانی داود بنی اردلان از 25 آذر ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته است 28 و 29 دی ماه با بازی شهرام حقیقت دوست به عنوان بازیگر مهمان همراه خواهد بود.

حقیقت دوست بازیگری را از سال ۱۳۷۳ و با بازی در نمایش «پسر کارون» امیر دژاکام ۱۳۷۳ شروع کرد و با بازی در مجموعه تلویزیونی «مهر خوبان» یوسف سیدمهدوی ۱۳۷۴به تلویزیون آمد. اولین تجربه سینمایی شهرام حقیقت دوست بازی در نقش کوتاهی در فیلم «درخت گلابی» داریوش مهرجویی، ۱۳۷۶ است.



تاکنون حمید رضا پگاه، علی اوجی، احسان کرمی ،علی بوستان و پیمان قاسم خانی ... بازیگران مهمان نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» بوده اند.



نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» از 25 آذر هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران تا تاریخ 3 بهمن ماه روی صحنه می رود.

هفته پایانی اجرای «همه دزدها که دزد نیستند» در پردیس کوروش

نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» به کارگردانی امین میری تنها تا پایان این هفته در پردیس کوروش روی صحنه خواهد رفت.

«همه دزدها که دزد نیستند» تنها تا پایان جمعه سوم بهمن ماه هر شب ساعت 20 پذیرای مخاطبان خواهد بود.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا علی ابدالی، حافظ اسمی خانی، نازنین بابایی، رویا حسینی، هومن خدادوست، ابراهیم عزیزی، طهورا کریم خانی و امین میری هستند.

«همه دزدها که دزد نیستند» نخستین نمایش حرفه ای است که در سالن تئاتر مجتمع کوروش روی صحنه می رود و در هفته های گذشته با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

تاکنون هنرمندانی همچون هدیه تهرانی، خسرو شهراز، پیام فروتن، رضا بهبودی، امیر کاوه آهنین جان، محمد ساربان، بهرام بهرامیان، کامبیز بنان، مهرداد طوفانیان و ملیکا زارعی به تماشای این نمایش نشسته اند.