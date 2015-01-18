کهریزک در موزه سینما دیده شد/ درس بزرگی برای 4 سینماگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اکران فیلم مستند «کهریزک، چهارنگاه»، رخشان بنی اعتماد به عنوان نویسنده و کارگردان «اتاق شماره 202»، محسن امیریوسفی به عنوان نویسنده و کارگردان «هملت در کهریزک»، بهمن کیارستمی به عنوان نویسنده و کارگرادن «عید» حضور داشتند. پیروز کلانتری به عنوان نویسنده و کارگردان «حکمت شادان» در این مراسم حضور نداشت که رخشان بنی‌اعتماد علت آن را این گونه عنوان کرد که کلانتری طبق وعده‌ای که با خانواده خود دارد، باید امشب در خانه می‌ماند و از مادر کهنسال خود پرستاری و نگهداری می‌کرد.

محسن امیریوسفی نیز در ادامه بیان کرد: خوشحال هستم که بعد از 3 سال فرصتی پیش آمد که در مراسم افتتاحیه اکران فیلم «کهریزک، چهار نگاه» اینجا در کنار شما باشم و این فیلم رنگ پرده سینما را به خود دید. خوشحال هستم که این انرژی در ابتدا در خود آسایشگاه کهریزک بود و در چهل وسومین سال از تاسیس این آسایشگاه و با کمک مدیران محترم، این فیلم ها ساخته شد. این فیلم هم ختم به خیر شد و در انتظار اتفاقات بهتری در آینده هستیم.

بهمن کیارستمی هم در صحبتی کوتاه بیان کرد: در این جمع و در کنار ما جای آقای حکاک از کهریزک و همچنین آقای منتظری واقعا خالی است چرا که این دو نفر خیلی زحمت کشیدند تا این پروژه به نتیجه رسید.

احمد مسجد جامعی، سیدمحمد بهشتی، محمدسریر، فرهاد توحیدی، مجید برزگر، حمید فرخ نژاد، مصطفی آل احمد، نگار جواهریان، جعفر پناهی، نوید محمودی، ابراهیم شیبانی، مهناز محمدی، علی ژکان، علیرضا تابش، امیر عابدی، سروش صحت، سجاد افشاریان، پزشکی از هیات مدیره کهریزک در این مراسم حضور داشتند.

در ادامه این مراسم احمدی مدیرعامل آسایشگاه کهریزک روی سن آمد و گفت: در همین مکان باید تشکر کنم از این 4 کارگردان سینما که زحمت کشیدند و مدت ها در کهریزک حضور داشتند و با اعضای کهریزک به گفت و گو نشستند. این فیلم بر اساس تحقیقات و بررسی این دوستان از آسایشگاه کهریزک ساخته شد.

احمدی به نشانه تشکر از طرف آسایشگاه کهریزک دسته گل هایی را به رخشان بنی اعتماد، محسن امیریوسفی و بهمن کیارستمی هدیه کرد و بنی اعتماد در ادامه و ضمن تشکر از احمدی گفت: ما باید از شما و دست اندرکاران و مسئولان کهریزک تشکر کنیم و این گل را به شما تقدیم کنیم. من و دوستانم در کهریزک عشق و زندگی را دیدیم، واقعا نگاه و داوطلبانی که در کهریزک مشغول به کار هستند، درس بزرگی برای ما بود. من این گل را به نشانه احترام دوباره به کهریزک و همکارانم در آنجا تقدیم می کنم.

در ادامه این مراسم کیوان کثیریان عنوان کرد: متاسفانه تلویزیون در اقدامی تیزر این فیلم را پخش نمی کند که هنوز دلیل آن مشخص نیست.

بنی اعتماد درباره تبلیغات فیلم های گروه «هنر و تجربه» بیان کرد: متاسفانه تبلیغات فیلم های گروه «هنر و تجربه» با دست خالی و بدون امکان انجام می‌شود. به هر حال مسئولیت و رسالت هر بیننده ای است که با تماشای این فیلم ها به نگاهی دیگر از جامعه برسد. امیدوارم هر فرد خود رسانه ای برای تبلیغ این گروه از فیلم ها باشد.

کارگردان فیلم «قصه ها» در ادامه به رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا محل نمایش و دیدن فیلم های مستند، تلویزیون آن کشور است. متاسفانه رسانه ملی ما با دایره تنگ و بسته ای، مانع از نمایش فیلم هایی می شود که تصویری واقعی از جامعه را نشان می دهند. حداقل کاری که به نظر می رسد وظیفه چنین رسانه ای است، احترام به نهاد مردمی مانند کهریزک است و باید تبلیغات و تیزر فیلم هایی با موضوع کهریزک را پخش کند.

بنی اعتماد در پایان گفت: از عواید این فیلم چیزی به تهیه کننده و کارگردان نمی رسد، اگر عوایدی هم داشته باشد، عواید فرهنگی آن است که نگاهی به کهن سالگی و سالخوردگی است. تلویزیون باز هم از تبلیغ این گونه فیلم ها دریغ می کند. چقدر باید سیاست های ما بر مبنای برگشت عینی ریال باشد؟ بازده چنین کارهایی می تواند با نگاه فرهنگی، میلیاردها ریال ارزش داشته باشد. با نگاهی که تلویزیون به سینما دارد و بیشتر به مقوله اقتصاد سینما است از نمایش و تیزر تبلیغاتی فیلم هم دریغ می کند.