به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد ازظهر یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی برنامه های دهه فجر با اشاره به اینکه سالروز پیروزی انقلاب، با رعایت همه جوانب، ایام شادی و نشاط برای همه مردم است، اظهار داشت: ۲۲ بهمن تجلی اراده ملت بزرگ ایران است و همه ما موظفیم آن ایام را به گونه ای که در شأن ملت عزیز ایران است برگزار کنیم.

محمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی که خاندان آل صعود کمبود بودجه کشورشان را در کسری فاحش قیمت فروش نفت، جبران می کنند، گفت: وظیفه ملی و شرعی بعهده ماست که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، یأس و نومیدی را ازجامعه کم کرده و به جای آن نشاط، سرزندگی و امید را در مردم زنده کنیم.

فرماندار قائمشهر ایام دهه فجر را فرصت بسیار خوبی برای همه ادارات دانست و افزود : در این روزها همه سازمانها می توانند دستاوردهای عملکردی خود را در حوزه شهرستانی و ملی بازگوو نوع عملکرد و میزان اعتبارات هزینه شده را برای مردم اطلاع رسانی کنند.

محمدی تعداد کمیته ای متشکل در خصوص برنامه های ایام اله دهه فجررا تعداد ۱۲ کمیته معرفی کرد و اظهار داشت: رؤسای کمیته ها موظفندطی سه روز همه برنامه های اداره خود را به فرمانداری اعلام کنند.

در ادامه این جلسه فرماندار قائمشهر از اصحاب رسانه به عنوان حلقه واسط بین مردم و کارگزاران نام برد و ضمن تشکر و قدردانی از آنان، تصریح کرد: اصحاب رسانه که نقش بی بیدل را در تنویر افکار عمومی دارند عیوب دستگاه ها را به عنوان چشمان تیز بین ادارات، مطرح کنند.

بخشدار قائمشهر با بیان اینکه برنامه های دهه فجر فقط مختص شهر نباشد و در روستاها هم اجرا شود، بیان کرد: در ۳ روستا پیاده روی خانوادگی خواهیم داشت و نورافشانی در یک روستا و برگزاری مسابقات فوتسال جام دهیاران در روستاها هم از دیگر برنامه های روستایی خواهد بود.

مولایی ادامه داد: ۱۱ پروژه روستایی شامل ۲ پروژه شروع عملیات اجرایی و ۹ پروژه افتتاح، با هماهنگی دهیاران، شوراها و مردم در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

فرزین فرهادی رئیس اداره جهاد و کشاورزی قائمشهر با اشاره به اینکه روستائیان ذخایر انقلاب هستند و همه مسئولین بایستی در تمام عرصه ها فعالیت خود را منوط به آنان کنند، گفت: در ایام مبارک دهه فجر نمایشگاه توانمندی روستاها، گردهمایی زنان روستایی، همایش اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی، افتتاح پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در روستای ابجرو آذین بندی در روستاها اجرا خواهد شد.

زارعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری جنگ شادی، جشن دانش آموزان، اجرای کنسرت موسیقی، ایستگاه نقاشی و دیدار با خانواده های شهدا در این ایام خبر داد.

در پایان ادارات دیگر حاضر در جلسه برنامه های خود را بیان و فرماندار اظهار امیدواری کرد: برنامه دهه فجرامسال نسبت به سالهای گذشته از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.