جزئیات برگزاری انتخابات شورایاری ها/پیش بینی حضور ۲۰ هزار کاندیدا

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شورایاری ها ۷ سال است که در حال فعالیت هستند، گفت: اگر بپذیریم که شوراها اولین و بنیادی ترین جلوه گاه مردم سالاری دینی هستند باید زمینه برگزاری این انتخابات را فراهم کنیم.

وی با بیان این مطلب که روح حاکم بر قانون اساسی که واگذاری حکومت به مردم است از طریق اداره شورایی امکانپذیر است، افزود: در این مدت مدیریت شهری برای احقاق این هدف تلاش های بسیاری کرده است.

طلایی با بیان اینکه شورایاری ها چشمان ناظر شوراها در سطح شهر هستند، گفت: شورایاری ها در ۷ سال گذشته ارتقاء بیشتری پیدا کرده اند و ما باید برای اداره بهتر امور در این حوزه گامهای موثرتری برداریم.

وی با اشاره به تشکیل مدیریت محله که شامل شورایاری های محلات، امنا و منتقدین هر محله هستند، افزود: می توان ادعا کرد در حال حاضر دولت محلی و تمام محلات شهر تهران شکل گرفته است.

طلایی، تاخیر در برگزاری انتخابات شورایاری ها را عدم تدوین آیین نامه شورایاری ها دانست و گفت: بر اساس پیگیری های ما توافقی میان وزارت کشور، مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس و شورای شهر انجام شد که در آن مجمع نمایندگان تهران را به عنوان ناظر برگزید.

وی با اشاره به رای شورای حل اختلاف مبنی بر برگزاری انتخابات شورایاری ها گفت: پس از طی مراحل قانونی انتخابات زمینه های برگزاری آن را فراهم کردیم و از روز دوم بهمن به مدت ۱۰ روز از داوطلبان ثبت نام به عمل خواهد آمد و پیش بینی می کنیم میزان ثبت نام کنندگان نسبت به دوره گذشته دو برابر شده و نزدیک به ۲۰ هزار نفر برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: انتخابات شورایاری ها عملی اجتماعی است که باید زمینه ساز ورود نخبگان اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری باشد و نگاهی سیاسی به آن نداریم.

وی با اشاره به ویژگی هایی که افرادی که می توانند در این انتخابات شرکت کنند، گفت: حداقل سن ۲۵ سال و مدت سکونت در محله نیز یک سال است و تحصیلات نامزدها باید حداقل فوق دیپلم باشد در مدت برگزاری انتخابات تا جایگزین شورایاری های جدید امنای محله به عنوان سرپرست انتخاب می شوند.

طلایی زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها را ۸ اسفند دانست و گفت: ستاد برگزاری شورایاری ها از ۷ صبح تا ۷ بعدازظهر به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به پیشنهاد برخی از اعضای شورا مبنی بر برگزاری انتخابات در سال ۹۴ گفت: در حال حاضر ما چند سال نیز تاخیر در برگزاری انتخابات داشته ایم و در سال جدید اعضای انتخاباتی کشور به سمت انتخابات مجلس می رود و این انتخابات هم تحت شعاع قرار می گیرد.