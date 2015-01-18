به گزارش خبرگزاری مهر، اين نقاش ٦٣ ساله كه متولد همدان است، سه دهه نخست زندگى اش را در اهواز گذراند، سال ١٣٦٤ به آلمان و سپس لس آنجلس آمريكا مهاجرت كرد، او در آثارش نشانه های شناخته شده غرب را از مك دونالد و ميكى ماوس گرفته تا سوپراستارهاى هاليوودى با كنشى نقاشانه بر پهنه هايى از خزانه هاى هنرى شرق مونتاژ كرده است تا هويت در هم ريخته امروز را هشدار دهد.

محمود سبزى درباره مجموعه آثار تازه اش گفت: اين مجموعه شامل ٢٥ اثر پاپ آرت با تکنیک اکریلیک ومیکس مدیاست كه از سال ٢٠١١ بر روى آن متمركز بوده ام، «رو به بى سو» در راستاى دغدغه ديرين من در باب هويت فرهنگى ، سرگشتگى و کوچ شتاب آلود و پر غوغا از سرزمین سنت به سرزمین مدرنيسم است چرا که این کوچ، جذب فرهنگی و همسان سازی را به دنبال دارد که ریشه فرهنگی ما را نشانه می رود. ضايعاتى كه انسان شرقى در اثر گذر شتابان از سنت به مدرنيته متحمل مى شود هويت فرهنگى اش را دچار اختلال و به هم ريختگى مى كند. این اختلال و به هم ریختگی جامعه ای با سلیقه و رفتار فرهنگی مخدوش و مغشوش مى سازد که اگر عمیق تر به این پدیده نگاه کنیم داستان خیلی جدی تر و اسف بارتر از آن است که به ظاهر می نمایاند چرا که جامعه ای خواهیم داشت گرفتار در مثلث هویت مخدوش و بی اصالت، احتیاجات متناسب با آن و نظم اجتماعی بر اساس آن احتیاجات. اما آن طرف قضیه نیز چندان روشن و ساده نیست چرا که زیستن به دور از تحولات جهانی آسان نیست. سوال اساسی این است که تقابل بین سنت و مدرنیته را چگونه باید حل و فصل کرد؟

او افزود: در رهگذر پريشان حالى هويت، بسيارى از ارزش ها آرام آرام رخت برمى بندند و ممكن است ما در اثر جبر زمان و تاريخ متوجه اين آسيب نشويم؛ اما بايد به آن توجه كرد چرا که هويت فرهنگی، ريشه حيات یک ملت است.

سبزی در آثارش با تلفیق نشانه های فرهنگی شرق و غرب ، هویت مونتاژ شده و در هم برهمی که به باور او زخم پنهان و رو به گسترش در پیکر فرهنگی جامعه است را به تصویر کشیده است.

او در برخی از آثارش پرتره های اندی وارهول را با المان هایی از هنر ایران ترکیب کرده است. او در این باره توضیح داد: این ها پرتره هایی از آیکون هایی هستند که نماد فرهنگی دنیای غرب اند و توسط اندی وارهول به تصویر کشیده شده اند. من در این آثار با اضافه کردن و آمیزش طرح هایی برگرفته از نقوش قالی و تذهیب و یا پوشاندن پرتره با شعر سعی در ادغام این عناصر داشتم.

سبزى با اشاره به دو اثر که متفاوت تر هستند با نام های «ميراث» و «ماموريت انجام شد» در اين نمايشگاه بیان کرد: خاورمیانه امروز میراث دار عملکرد ویرانگر استعمار است که چیزی جز جنگ و برادرکشی در این منطقه از جهان نیست. این دو اثر با تاثیر از فجایعی که در خاورمیانه در حال رخ دادن است به وجود آمد. مثلا در میراث، تصویر وسط برگرفته از عکسی واقعی است که سه کودک را در حال بازی با اسلحه واقعی و تهدید یکدیگر نشان می دهد و این چیزی است که جای بازی کودکانه آنها را گرفته است و نشان از آینده تاریک آنها دارد و این رنج آور است.

سهراب هادی نقاش و پژوهشگر هنر یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه «رو به بی سو» در گالرى بوم بود. او درباره آثار محمود سبزی گفت: با ورود به نمایشگاه نقاشی های محمود سبزی قدرت عجیبی را در آثار او احساس کردم، این قدرت به صورت معنایی در کارها به چشم می خورد. همچنین سبزی در آثارش توجه ویژه ای به تبار شناسی دارد، هنرمند گذشته ها را به شکل دقیق و قوی در منظر نگاه مخاطب امروزی قرار داده است. نگاه در تمامی کارهای سبزی به عنوان یک ارتباط قوی بین اثر، صاحب اثر و مخاطب وجود دارد. توجه به نگاه، تاریخ و اتفاقاتی که در زمان حال رخ می دهد در این آثار حائز اهمیت است.

وی افزود: موضوعی که قدرت برتر تمامی زمینه های ذهنی کارهای آقای سبزی است ایجاز است. ایجاز در واقع قدرتی است که ما بتوانیم گستردگی و بیکرانی را در یک اختصار بیان کنیم و به همین دلیل عموماً از صرف نقاشی خارج می شویم و به گرافیک می رسیم زیرا گرافیک در انتقال معنا قوی تر از نقاشی است. نقاشی به جزییات می پردازد اما خاصیت گرافیک ایجاز و اختصار است.

«رو به بی سو» چهل و پنجمین نمایشگاه انفرادی محمود سبزی است که آثارش در گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران و موزه هنر لس انجلس نگاهدارى مى شود، نقاشی هاى او پيش از اين در گالرى هاى معتبر كشورهاى مختلفى نظيرآمریکا،آلمان،انگلستان، ژاپن، کویت و ... به روى ديوار رفته است.

اين نمايشگاه تا ١٥ اسفند همه روزه ( غير از شنبه ها و يكشنبه ها) ساعت ١٦ تا ٢٠ در گالرى بوم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتراز نیایش، کوچه ارمغان غربی پلاک ١١ ميزبان علاقه مندان خواهد بود.