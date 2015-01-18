انتخابات ریاست جدید شورای اسلامی شدن دانشگاهها دوشنبه برگزار می شود

حجت الاسلام روح الله شاطری در خصوص برگزاری جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها گفت: جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها دوشنبه هفته آینده ششم بهمن ماه با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شود.
وی افزود: در این جلسه همه اعضای شورا برگزار میشود روسای کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت رئیس جهاد و نهاد رهبری و شورای فرهنگی اسلامی حضور خواهند داشت.
دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها گفت: حجت الاسلام نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و معاونین دستگاهها در این جلسه حضور خواهند داشت.
وی از برگزاری انتخابات ریاست جدید شورا در این جلسه خبر داد و گفت: قرار است با حضور فرهادی انتخابات ریاست جدید شورا برگزار شود و تعیین اولویت های سند دانشگاه اسلامی از دیگر برنامههای این جلسه است.
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