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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

با حضور فرهادی؛

انتخابات ریاست جدید شورای اسلامی شدن دانشگاهها دوشنبه برگزار می شود

انتخابات ریاست جدید شورای اسلامی شدن دانشگاهها دوشنبه برگزار می شود

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از برگزاری انتخابات ریاست جدید این شورا خبر داد و گفت: با حضور فرهادی انتخابات ریاست جدید شورا، ششم بهمن ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام روح الله شاطری در خصوص برگزاری جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها دوشنبه هفته آینده ششم بهمن ماه با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شود.

وی افزود: در این جلسه همه اعضای شورا برگزار می‌شود روسای کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت رئیس جهاد و نهاد رهبری و شورای فرهنگی اسلامی حضور خواهند داشت.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: حجت الاسلام نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد و معاونین دستگاه‌ها در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی از برگزاری انتخابات ریاست جدید شورا در این جلسه خبر داد و گفت: قرار است با حضور فرهادی انتخابات ریاست جدید شورا برگزار شود و تعیین اولویت های سند دانشگاه اسلامی از دیگر برنامه‌های این جلسه است.

 

کد مطلب 2467506
زهرا سیفی

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