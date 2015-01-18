به گزارش خبرنگار مهر، پذيرفته‌شدگان‌ نهايي رشته‌هاي‌ مختلف تحصيلي می توانند براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام ابتدا به سايت اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي مراجعه کنند.

در صورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت موسسه، پذيرفته‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي شنبه 4، يكشنبه 5 و دوشنبه 6 بهمن با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در اطلاعيه‌ براي‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ محل‌ قبولي‌ خود مراجعه‌ کنند. عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

داوطلبان پذيرفته شده در مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (براي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1393، به‌ شرطي‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ و ادامه تحصيل در مؤسسه محل قبولي خود خواهند بود كه‌ كليه واحد‌هاي درسي‌ دوره ‌سه‌ ساله‌، كارورزي و كارآموزي خود را در رشته‌ مربوط حداكثر تا پايان (بهمن­ ماه) سال جاري با موفقيت‌ طي‌ كرده‌ و يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) باشند، در غير اينصورت قبولی آنان ملغی است.

با توجه به اينكه گزينش پذيرفته­ شدگان براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) آنان صورت پذيرفته است در صورت مغايرت معدل ، قبولي آنان لغو می شود. (معدل اعلام شده توسط داوطلب اگر بيشتر از معدل ثبت شده در مدرك ديپلم باشد).

آن دسته از داوطلباني كه داراي قبولي­ قبلي بوده­ اند قبولي­ قبلي آنان كان لم يكن تلقي شده و باید در رشته قبولي جديد ثبت‌نام کرده و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان به منظور ثبت­ نام در رشته قبولي جديد نباید از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي کنند و با آنان در اين خصوص همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

با توجه اعلام اداره كل دفتر گسترش آموزش عالي، كدرشته هاي تحصيلي نقشه كشي معماري- معماری، طراحي و دوخت، گرافيك- گرافيك، هنرهاي تجسمي- نقاشي موسسه غيرانتفاعي استراباد- گرگان حذف شده است و در اين كدرشته­ ها براي نيمسال دوم پذيرش دانشجو صورت نگرفته و بالطبع در كدرشته­ هاي مربوط اعلام قبولي نخواهد شد.