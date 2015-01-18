محصص و معینی در فدراسیون فوتبال پست گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکامی جداگانه از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال،مرتضی محصص به عنوان سرپرست کمیته فنی و توسعه و فریدون معینی به عنوان سرپرست کمیته جوانان منصوب شدند.

سایت فدارسیون فوتبال اعلام کرد در احکامی که از سوی کفاشیان برای محصص و معینی صادر شده آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مستندا به ماده 38 اساسنامه و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته فنی و توسعه و سرپرست کمیته جوانان منصوب می شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم.

به گزارش مهر، پیش از این هادی آیت الهی سرپرستی کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال را به عهده داشت که با توجه به فشار هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و همچنین وزارت ورزش و جوانان، سرانجام آیت الهی از همه پست های خود در فدراسیون استعفا داد تا کفاشیان محصص را که از اعضای این کمیته به شمار می رود به عنوان سرپرست انتخاب کند.

البته هنوز فردی برای نائیب رئیسی نخست فدراسیون فوتبال انتخاب نشده است و باید در صورت توافق مجمع این کار صورت بپذیرد.