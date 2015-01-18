۷۸۰ مبلغ و مبلغه لرستانی در سامانه سجام ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامی در این رابطه گفت: "سامانه جامع اعزام مبلغ" با عنوان سجام با هدف ساماندهی و تسهیل در اعزام و استقرار مبلغین راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سایت جامع سجام تبلیغات اسلامی به منظور بهره گیری در زمان اعزام مبلغین و مبلغات و فراخوان در مورد مناسبتها اقدام به ثبت نام کرده و تاکنون ۷۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات لرستانی در این سامانه ثبت نام کرده اند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت: آن دسته از مبلغین و مبلغاتی که آمادگی برای اعزام به امور تبلیغی را دارند با ثبت اطلاعات و شرایط خود این امکان را به ادارات تبلیغات اسلامی می دهند تا از حضور آنها استفاده کند.

وی تصریح کرد: تمام خدمات تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه‌های اعزام و استقرار از جمله صدور گواهی سابقه تبلیغ از طریق این سایت انجام می‌گیرد و مبلغین و مبلغات برای استفاده از مزایای این سامانه لازم است که در آن ثبت‌نام کرده و کد دائم تبلیغی دریافت کنند.