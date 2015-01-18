  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

حجت الاسلام غلامی:

۷۸۰ مبلغ و مبلغه لرستانی در سامانه سجام ثبت نام کردند

۷۸۰ مبلغ و مبلغه لرستانی در سامانه سجام ثبت نام کردند

خرم آباد - معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از ثبت نام ۷۸۰ مبلغ و مبلغه لرستانی در سامانه سجام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامی در این رابطه گفت: "سامانه جامع اعزام مبلغ" با عنوان سجام با هدف ساماندهی و تسهیل در اعزام و استقرار مبلغین راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سایت جامع سجام تبلیغات اسلامی به منظور بهره گیری در زمان اعزام مبلغین و مبلغات و فراخوان در مورد مناسبتها اقدام به ثبت نام کرده و تاکنون ۷۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات لرستانی در این سامانه ثبت نام کرده اند.

 معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت: آن دسته از مبلغین و مبلغاتی که آمادگی برای اعزام به امور تبلیغی را دارند با ثبت اطلاعات و شرایط خود این امکان را به ادارات تبلیغات اسلامی می دهند تا از حضور آنها استفاده کند.

وی تصریح کرد: تمام خدمات تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه‌های اعزام و استقرار از جمله صدور گواهی سابقه تبلیغ از طریق این سایت انجام می‌گیرد و مبلغین و مبلغات برای استفاده از مزایای این سامانه لازم است که در آن ثبت‌نام کرده و کد دائم تبلیغی دریافت کنند.

کد مطلب 2467526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها