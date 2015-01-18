بازداشت دو تروریست در ضاحیه بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع امنیتی لبنانی از بازداشت دو نفر در ضاحیه در جنوب بیروت که قصد اقدام تروریستی داشتند خبر دادند.

از سوی دیگر منابع لبنانی به پرواز گسترده بالگردهای رژیم صهیونیستی به شکل دورانی و در ارتفاع پایین در مزارع شبعا اشاره کردند.

این منابع همچنین از تحرکات گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی در طول نوار مرزی میان فلسطین اشغالی و لبنان در کفرشوبا، العباسیه، الوزانی مسکاف عام و الغجر خبر دادند.

در باب التبانه در طرابلس افراد مسلح ناشناس بمبی به سوی گشتی ارتش لبنان پرتاب کردند که سبب زخمی شدن چهار نفر شامل دو نظامی و دو غیر نظامی شد.