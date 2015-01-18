بنر تماشاگران عربستان در حمایت از پیامبر گرامی اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران تیم ملی عربستان که برای تماشای دیدار این تیم با ازبکستان به ورزشگاه رفته بودند، با در دست داشتن یک بنر روی سکوها به حمایت از پیامبر اسلام (ص) پرداختند. روی این بنر کلمه "نحب محمد" (عاشق محمد هستیم) نوشته شده بود.

این بنر در اعتراض به کاریکاتور نشریه شارلی ابدو بود که در هفته‌های گذشته با چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام به مقام رسول مهربانی توهین کرده بود.

تیم‌های ملی فوتبال عربستان و ازبکستان در حالی در سومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود ازبکستان تمام شد تا عربستان از دور این مسابقات کنار برود.