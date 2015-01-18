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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

فوتبال جام ملت‌های آسیا - استرالیا؛

بنر تماشاگران عربستان در حمایت از پیامبر گرامی اسلام

بنر تماشاگران عربستان در حمایت از پیامبر گرامی اسلام

تماشاگران تیم ملی فوتبال عربستان بازی با ازبکستان را با در دست داشتن یک بنر در حمایت از حضرت محمد (ص) تماشا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران تیم ملی عربستان که برای تماشای دیدار این تیم با ازبکستان به ورزشگاه رفته بودند، با در دست داشتن یک بنر روی سکوها به حمایت از پیامبر اسلام (ص) پرداختند. روی این بنر کلمه "نحب محمد" (عاشق محمد هستیم) نوشته شده بود.

این بنر در اعتراض به کاریکاتور نشریه شارلی ابدو بود که در هفته‌های گذشته با چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام به مقام رسول مهربانی توهین کرده بود.

تیم‌های ملی فوتبال عربستان و ازبکستان در حالی در سومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود ازبکستان تمام شد تا عربستان از دور این مسابقات کنار برود.

کد مطلب 2467533

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    نظرات

    • ایوب ۰۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
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      الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
    • سحر ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
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      چرا این کارو میکنن نمیدونم! ولی ای کاش ما از یارای واقعی پیامبر(ص)بودیم. ایشالله صدایمان به ایشان برسد... خدا نبخشد کسانی رو که به اعتقادات ما توهین میکنند......

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