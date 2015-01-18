یک رسوایی برای کابینه محمد اشرف غنی

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی با اشاره به قرار گرفتن نام وزیر پیشنهادی رئیس‌ جمهوری افغانستان در لیست اینترپل گزارش داد که "محمد یعقوب حیدری" به خاطر فرار مالیاتی گسترده و اختلاس در استونی در پرونده های مربوط به سال 2003 تحت پیگرد پلیس بین الملل قرار گرفته است.

"نظیف‌ الله سالارزی" یکی از سخنگوهای محمد اشرف غنی سخنگوی رئیس‌ جمهوری افغانستان با اشاره به بی اطلاعی دفتر ریاست‌ جمهوری از مشکلات حقوقی حیدری از انجام تحقیقات در این باره خبر داد.

حیدری نیز ضمن اظهار بی گناهی در این زمینه تاکید کرد هدف یک توطئه سیاسی قرار گرفته‌ و این مالیات به وی مربوط نمی‌ شود بلکه شخصی باید آن را پرداخت کند که کمپانی را از وی خریده و در استونی کار می‌ کند.

یادآور می شود اسامی پیشنهادی رئیس جمهور افغانستان برای كابينه جديد این کشور بالاخره 22 دی ماه پس از گذشت بیش از 100 روز از تشکیل کابینه معرفی شد.