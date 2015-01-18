پروژه های مسکن مهر خراسان رضوی ۸۳ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد حسن واحدی در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به پیشنهاد اختصاص اعتبار از سوی دولت برای خدمات زیربنایی مسکن مهر در سال آینده گفت: دستگاه های خدماتی باید نسبت به اقدامات لازم در این خصوص، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد مسکن مهر در استان در مرحله نازک کاری قرار دارد، افزود: دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی لازم برای تسریع در تکمیل پروژه ها را در دستورکار قرار دهند.

واحدی در خصوص تعیین تکلیف پروژه های مربوط به تعاونی های کم کار، اظهار داشت: طبق تفاهم نامه منعقد شده ادامه کار با شرط عودت آورده متقاضیان قبلی و جایگزینی داوطلبان جدید به بخش خصوصی واگذار می شود.

در استان خراسان رضوی ۱۱۹ هزار و ۵۵۳ واحد مسکن مهر وجود دارد که اجرای تعداد ۴۰ هزار و ۳۸۶ واحد از این تعداد بر عهده شرکت های تعاونی مسکن مهر است.