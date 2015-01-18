پروژه های شهری باید طرح مطالعاتی مصوب داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی در جریان برگزاری یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا با اشاره به سخنان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، افزود: دیروز مصاحبه ای از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اجرای عملیات تونل صیاد در سال 94 در حالی که نه تنها اقدامات مطالعاتی برای آن انجام نگرفته بلکه پیوست های چند گانه نیز برای آن ارائه نشده است.

وی طی تذکری خطاب به شهرداری، اعلام داشت: تا زمانی که اقدامات مطالعاتی در مورد پروژه ها صورت نگرفته و تا زمانی که پیوست های اجتماعی و فرهنگی پروژه ها بررسی نشده از اجرای آن سخن به میان نیاید چرا که مشکلات و تبعات زیادی در جامعه به بار خواهد آورد. بنابراین شایسته است مقام های مسئول از ابراز این سخنان بدون مجوز بپرهیزند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران شاهد این سخنانش را اجرای پروژه پیاده راه سازی میدان امام حسین و پروژه اطلس مال در نیاوران عنوان کرد و افزود: چه مشکلاتی به بابر آورده و 450 مغازه دار این محدود همواره و به طور مستمر از مشکلات خود می گویند. اقدامی که مطالعات کارشناسی روی آن انجام نگرفت و پیوست های فرهنگی و اجتماعی آن مطالعه نشد و به اجرا گذاشته شد.

وی خاطر نشان کرد: پروژه اطلس مال در خیابان نیاوران نیز همین وضعیت را دارد. خیابانی که گنجایش ساختمان های مرتفع امروزی را ندارد و هم اکنون نیز با ترافیک سنگین مواجه است چگونه گنجایش پروژه ای مانند اطلس مال را خواهد داشت.