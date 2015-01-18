اقتدار نیروی دریایی اهداف نظامی و دیپلماتیک نظام را محقق کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، امیر سرتیپ سیدعبدالرحیم موسوی در مراسم استقبال از سی و دومین ناوگروه نیروی دریایی ارتش ضمن خداقوت به کارکنان این یگان، اظهار داشت: ناوگروه سی و دوم نیروی دریایی ارتش، دو افتخار بزرگ را کسب کرد که علاوه بر مأموریت دریانوردی و به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد و بین‌المللی و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، در رزمایش بزرگ محمد رسول الله (ص) نیز حضور مؤثر داشت.

وی با اشاره به انجام موفق رزمایش مشترک محمد رسول‌الله (ص) افزود: این رزمایش دل‌های آحاد مردم را شاد کرد و مردم تکریم خود را از رزمایش و از نیروی دریایی ابراز داشتند.

امیر سرتیپ موسوی با اشاره به دیدار خود و سایر فرماندهان ارتش با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر یک از نمایندگان از زوایای مختلف به موضوع رزمایش پرداختند و به ابعاد تاثیرگذار آن در جوامع بین‌المللی و تأثیر آن از بعد روحیه، امید وشادی در میان اقشار مختلف مردم سخن گفتند.

جانشین فرمانده کل ارتش، با اشاره به مأموریت بزرگ، خطیر و پرافتخار نیروی دریایی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی اقتدار مضاعفی به دست آورده است که نه فقط اهداف جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دیپلماسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را محقق کرده است، بلکه پیام‌آور عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران هم هست.

وی اذعان داشت: اگر ملتی بخواهد عزیز و الگو باشد، می‌تواند با اتکا به خدا و مردم و نیروی توانمند این پرچم را روز به روز بالاتر ببرد و پرافتخارتر کند.

امیر سرتیپ موسوی در پایان اظهار داشت: حضور ناوگروه‌های نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد با علم و فناوری‌های بومی شده و با وجود همه تحریم های اقتصادی دشمنان، پیام‌آور اقتدار، صلح، دوستی و فرهنگ انقلاب اسلامی در کل دنیا و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی نشانه اقتدار، علم و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی است.