واکنش به انتخابات شورایاری ها/ شان نظارتی شورا باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی اعضای شورا نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شورایاری ها و جایگاه نظارتی شورا سخنانی را در یکصدو بیست و چهارمین جلسه شورا مطرح کردند.

اسماعیل دوستی که پیش از این خواستار به تعویق افتادن انتخابات به روز نهم اردیبهشت (سالروز شوراهای اسلامی شهر و روستا) شده بود، گفت: در هفته گذشته پیشنهادی را مصوب کردیم تا طی آن شورا ناظر انتخابات باشد که البته خیلی واضح نبود و این در حالی است که توافقی که با وزارت کشورصورت گرفته است اینگونه نیست.

وی ادامه داد: خواسته من این است که امروز این موضوع تعیین تکلیف شود.

غلامرضا انصاری نیز گفت: ما نباید از حقوق مسلم شورا کوتاه بیاییم، نظارت وظیفه اصلی شورا است و اگر این جایگاه حفظ نشود باید نگران دوران بعد بود. خواسته من نیز این است که موضوع نظارت شورا تعیین تکلیف شود.

رضا تقی پور نیز با بیان اینکه امکان برگزاری انتخابات در سال آینده وجود ندارد، افزود: در سال آینده به سبب برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی توانیم نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری ها اقدام کنیم از اینرو برگزاری انتخابات در زمان مقتضی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: موارد موجود در جزییات قابل تفاهم است گرچه مجری و ناظر نمی تواند یک نهاد باشد. از اینرو پیشنهاد می کنم که نظارت عالیه با مجلس شورای اسلامی باشد و نظارت اجرایی بر انتخابات شورایاری ها، با شورای اسلامی شهر باشد.