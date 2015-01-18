تالاب خشک شده پیر سلمان اسدآباد احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عادل عربی ظهر یک شنبه در نششت خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۹ دی ماه مصادف با روز جهانی هوای پاک و بهانه ای است که با زدن تلنگری به تمام ساکنین کره زمین موضوع محیط زیست جدی گرفته شود، گفت: اگر در موضوع محیط زیست دچار غفلت شده و خللی هرچند کوچک به آن وارد شود جبران آن سخت و یا غیرممکن است.

وی افزود: در سال های گذشته موضوع هوای پاک به صورت هفتگی مطرح می شد، اما در سال جاری یک روز به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده و مراسم و برنامه های دیگر در قالب هفته محیط زیست مطرح می شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با ارائه گزارش مختصری از اقدامات اداره کل محیط زیست در یک سال گذشته، عنوان کرد: در حوزه محیط زیست شش منطقه حفاظت شده و ۱۲ منطقه به عنوان شکار ممنوع اعلام شده است.

عربی با افزودن این مطلب که در حال حاضر کنترل مناطق شکار ممنوع توسط گشت های سیار و همیاران افتخاری آن مناطق صورت می گیرد، گفت: متاسفانه پاسگاه محیط بانی در این ۱۲ منطقه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه استان همدان از بعد منابع حفاظت تحت مدیریت از استان های ضعیف کشور است، ادامه داد: در استان سه تالاب طبیعی آق گل ملایر، چم شور و پیر سلمان اسدآباد وجود دارد که دو تالاب فصلی آن به دلیل کاهش نزولات جوی و کاهش سطح آب خشک شده اند.

حتی اگر بارندگی خوبی در پیش باشد، تالاب آق گل احیا نمی شود

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه حتی اگر بارندگی خوبی در پیش باشد، تالاب آق گل احیا نمی شود، افزود: این احیا نیازمند اجرای مدیریت زیست بومی در منطقه، تغییر الگوی کشت، فرهنگ سازی مردم منطقه و نحوه بهره برداری مناسب مردم از آب تالاب ها است.

عربی با اشاره به احیا تالاب پیر سلمان، بیان کرد: بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده اقدامات اجرایی لازم در زمینه احیای این تالاب صورت گرفت که امیدواریم مردم منطقه در خصوص بهره برداری صحیح از آب تالاب همکاری کنند.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و غیر آبزی بصورت همزمان با کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تامین علوفه دام های تحت نظارت، شناسایی نقاط حادثه خیز طبیعی، شناسایی غارهای استان و تشکیل بانک اطلاعاتی برای آنها، تولید گزارش مستند گونه سیاه گوش برای نخستین بار، ۸۰۰ مورد گشت و کنترل در حوزه محیط زیست و پرونده های طرح شده در حوزه انسانی و حقوقی محیط زیست از دیگر اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: ۲۷ مورد پرونده طرح شده انسانی و ۳۲ مورد پرونده قضایی منتهی به صدور رای در حوزه محیط زیست طبیعی بررسی شده است.

عربی با بیان اینکه یک هزار و ۵۵۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در استان موجود است، افزود: ۷۷۰ واحد از تعداد کل در شهرک های صنعتی فعال است.

وی ادامه داد: ۱۹ شهرک صنعتی استان همدان فعال است که هفت شهرک دارای سیستم تصفیه و فاضلاب است و یک مورد نیز اقدام به تاسیس تصفیه خانه کرده است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان تعداد واحدهای آلاینده استان را ۳۲ مورد ذکر و عنوان کرد: تعداد شش مورد از این واحدهای آلاینده مربوط به آلاینده های هوا است.

عربی با اشاره به تعداد ۴۳۵ مورد مجوز صادر شده برای استقرار، تعداد مجوزهای صادر شده به منظور بهره برداری را ۷۴ مورد خواند و گفت: هشت مورد نیز بررسی استعلاماتی است که نیاز به گزارش ارزیابی و توجیهی دارد.

۱۲۲ مورد نمونه برداری از آب رودخانه های استان صورت گرفته و تعداد دو هزار و ۴۰۰ مورد فاکتور از آب رودخانه ها آنالیز شده است

وی با اشاره به حوزه پایش و تعداد ۲۲۵ مورد نمونه برداری فاضلاب ها، تعداد فاکتورهای آنالیز شده این حوزه را یک هزار و ۵۷۳ مورد دانست و ادامه داد: ۱۲۲ مورد نمونه برداری از آب رودخانه های استان صورت گرفته و تعداد دو هزار و ۴۰۰ مورد فاکتور از آب رودخانه ها آنالیز شده است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه سه روز در همدان مشکل ریزگرد ها ایجاد شد، گفت: این مشکل در پایین ترین سطح هشدار بود که البته این موضوع فرا استانی است و استان همدان وضعیت مناسبی در این حوزه دارد.

عربی با بیان اینکه ریزگردهای غیر طبیعی از سه طریق صنایع و نبروگاه ها، منابع تجاری و خانگی و وسایل نقلیه موتوری ایجاد می شوند، عنوان کرد: همه دستگاه های اجرایی وظیفه دارند در راستای مقابله با آلودگی هوا اقدام کنند.

وی مقابله با آلودگی هوا را وظیفه ملی دانست و افزود: در استان ۱۵ ایستگاه به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوا وجود دارد که بصورت آنلاین و لحظه ای کار نمونه برداری را انجام می دهند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه عمده آلاینده های هوا، کارخانه های سنگ کوبی، سیلیس کوبی، آسفالت و سیمان است، ادامه داد: با بررسی پایش ها و رعایت سهمیه سوختی اعلام شده از سوی وزارت نفت برای همه نیروگاه ها، متاسفانه نیروگاه شهید مفتح وضعیت مدیریت پسماند مناسبی ندارد و اخطار لازم داده شده است.

وی تعداد افراد دستگیر شده به اتهام شکار غیر مجاز و درگیری با مامورین محیط زیست در سال جاری را ۷۱ نفر ذکر کرد و بیان داشت: پرونده های صادر شده در زمینه نگهداری و فروش حیوانات وحشی، حمل سلاح غیر مجاز، شروع به شکار غیرمجاز و درگیری با مامورین بوده است.