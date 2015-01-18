تصویب سه طرح یک فوریتی در جلسه امروز شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا اعضا به یک فوریت یک لایحه و دو طرح رای موافق دادند.

بررسی دو فوریت لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده اضطرار شهر اولین موضوعی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح این دو فوریت گفت: از انجا فرایند شروع ثبت نام آرم طرح ترافیک ، بررسی مدارک ، امتیاز بندی ، تعیین نفرات صاحب امتیاز ، صدور مجوز و توزیع آن باید حداکثر تا 29 اسفند انجام شود لذا تعیین عوارض مذکور باید تا قبل از بهمن ماه صورت پذرد.

در ادامه بررسی این لایحه علیرضا دبیر عنوان داشت که نباید با قید چنین دو فوریت هایی اختیارات شورا را کم کنیم .

اسماعیل دوستی به عنوان تنها موافق این دو فوریت گفت: در وهله اول باید بگویم هم دولت و هم شهرداری می توانند لایحه دو فوریتی بدهند ، در وهله بعد نیز به سخنان آقای تشکری استاند می کنم و اعتقاد دارم از زمان فرایند ثبت نام تا توزیع آرم وقت زیادی باقی نمانده لذا بررسی دوفوریت مانعی نخواهد داشت.

با پایان یافتن سخنان دوستی دوفوریت این لایحه به رای گذاشته شد که اعضا به آن رای موافق ندادند. بنابراین یک فوریت لایحه مذکور به رای گذاشته شد که اینبار اعضا به یک فوریت آن رای موافق دادند.

بررسی یک فوریت طرح الزام هیات رییسه شورا به تهیه اصلاحیه آیین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر تهران نیز یکی دیگر از مواردی بود که در دستور جلسه شورا قرار گرفت.

معصومه آباد با ابراز اینکه این طرح از جمله مصوبات زیر خاکی شورا است گفت: این موضوع مربوط به دوره اول شورا می شضود ضمن انکه در آن دوره اتوماسیون وجود نداشت و شرایطی هم برای تسهیل مکاتبات نبود و آیین نامه هم نوشته نشده بود.

وی ادامه داد: در دوره چهارم که شرایط دیگری برقرار شد نیاز به اصلاح مجدد این امر احساس شد تا شرایطی متناسب با وجود اتوماسیون حاکم شود.

تسهیل مکاتبات اداری ، تعیین وضعیت نحوه مکاتبات داخلی و خارجی شورا و تطبیق آیین نامه مکاتبات شورا با شیوه های جدید مکاتبات اداری (اتوماسیون ) از جملخ دلایل طرح این یک فوریت بود. در پایان یک فوریت طرح مذکور به رای گذاشته شد که با اکثریت رای اعضا به تصویب رسید.

بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به عدم حذف بار گزاری و تعیین کاربری، میزان تراکم و سایر اقدامات لازم در خصوص املاک شهرداری بر اساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر دستور بعدی جلسه بود که صورت گرفت.

محمد سالاری در توضیح این طرح گفت: از آنجا که اموال و املاک شهرداری در زمره اموال عمومی متعلق به شهروندان تهرانی است و فروش املاک شهرداری بدون بارگذاری و فاقد کاربری و تراکم شهرداری با زیان و خسارت مواجه می کند و موجبات سود جویی غیر منصفانه افراد خریدار خواهد شد لذا ضروری است این موضوغ با قید یک فوریت مطرح گردد.

حبیب کاشانی در مخالفت با این طرح گفت: این امر کار پسندیده ای است اما در نظر داشته باشید امروزه طرح های تفصیلی و جامع عملیاتی شده اند و اگر قرار باشد ساختمانی کاربری جدید داشته باشد به مثابه پشت پا زدن به مصوبات خود شورا می باشد.

در ادامه غلامرضا انصاری نیز گفت: اتفاقاتی در حال وقوع است که ضرورت بررسی زودتر این موضوع را اجتناب ناپذیر می کند.

مهدی چمران نیز گفت: در حال حاضر که بودجه در دستورات است مناسب نیست که مدام یک فوریت مطرح شود همچنانکه اگر این طرح به صورت عادی مطرح می شد من هم موافق آن بودم.

در نهایت این طرح نیز به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا یک فوریت آن به تصویب رسید.