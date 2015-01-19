دانیال نمازی کارگردان نمایش «کلفت ها» درباره آماده سازی این اثر نمایشی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مراحل نهایی تمرین های نمایش را پشت سر می‌گذاریم. ساخت دکور نیز به پایان رسیده و تنها باید روز اجرا که نهم بهمن خواهد بود برای نصب دکور با سالن هماهنگ شویم. این نمایش نهم بهمن ماه در دو نوبت 17 و 19:30 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر و در قالب بخش نسل نو جشنواره تئاتر فجر به صحنه می رود.

وی درباره برداشتی که از نمایشنامه «کلفت ها» ژان ژنه کرده است، توضیح داد: از لحاظ محتوایی تغییر زیادی در نمایشنامه «کلفت ها» ایجاد نشده اما از لحاظ اجرایی کار به دو بخش تقسیم می شود که البته هر دو بخش در راستای هم هستند. به این شکل که ما در این اثر یک روایت اپرایی در کنار اجرای بخش اصلی نمایش خواهیم داشت که با گروه و بازیگران متفاوتی اجرا می شود.

نمازی درباره شیوه اجرایی اثر نیز بیان کرد: با توجه به اینکه نمایش شامل دو بخش است در اجرا هم شیوه روایت به صورت اپیک خواهد بود و در لایه های اصلی شاهد ساختار ارسطویی در نمایش خواهیم بود.

این کارگردان درباره داستان نمایش تصریح کرد: این نمایش داستان دو کلفت را روایت می کند که وقتی خانمشان منزل نیست لباس های او را بر تن می کنند و خودشان را جای خانم خانه می زنند. این دو مستخدم با حسی دوگانه با خانم خود زندگی می‌کنند. آنها بیشتر عمر خود را با زنی گذرانده اند که هم به او عشق می ورزند و هم از او متنفرند، این حس دو گانه آنها را تا جایی می کشاند که با ارسال نامه های جعلی، معشوقه خانم خود را به زندان می اندازند و پس از آن که وی به دلیل نبود مدارک کافی در حال آزاد شدن است، تصمیم به کشتن خانم می گیرند اما در این تصمیم و برنامه ریزی نیز ناموفق می مانند ...

نمازی یادآور شد: مفهومی که این نمایش در پس خود دارد پرداختن به هویت انسان‌هاست. خانم خانه در این نمایش می خواهد هویت انسان‌ها را بگیرد و بگوید شما وقتی می توانید انسان باشید که هویت من از آن شما بشود. این مساله به این دو مستخدم القا شده و خود آنها هم دوست دارند در جایگاه خانم باشند. در این نمایش خانم به یک روزمرگی رسیده و به زندان افتادن نامزدش برایش نوعی تنوع به حساب می آید.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: برای آماده سازی این نمایش بیش از 6 ماه تمرین کردیم. در این نمایش ویولن و پیانو به صورت زنده روی صحنه نواخته می شوند و گروهی 25 نفره من را همراهی خواهند کرد که از حضورشان سپاسگزارم.

بیتا عزیزاقلی، وحید موسوی، مسعود جهانبخش، طاها محمدی، محمد عمادی، فرناز دارویی، محمود شیری بازیگران این نمایش‌ هستند. همچنین محمود شیری تنظیم اپرا، فرناز دارویی و رسول کرچی نوازندگان پیانو و ویلن، عادل منشوری تنظیم صدا، هادی هاشمی گریم، هستی شادمهر طراح لباس، سید جواد صالحی‌خواه مدیر صحنه دیگر اعضا این گروه اجرایی‌اند.

سی‌‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از اول تا دوازدهم بهمن‌ماه به دبیری اردشیر صالح پور برگزار می‌شود.