درمان مشکلات روحی کودکان در اتاق نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری های روحی و روانی مختص بزرگسالان نیستند بلکه کودکان نیز می توانند در معرض ابتلا به بیماری های روحی و روانی قرار بگیرند اما تشخیص ابتلا به این بیماری در کودکان بسیار دشوارتر از بزرگسالان است زیرا کودکان کمتر درباره مشکلاتی که با آن روبرو هستند، صحبت می کنند. مطالعات اخیر محققان دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که با استفاده از نقاشی های کودکان و تحلیل خط و خطوط، محتوای نقاشی، رنگ های مورد استفاده و ... می توان به بیماری های احتمالی کودکان پی برد زیرا کودکان تمامی احساساتشان را با نقاشی ها به نمایش می گذارند.



این پروژه با عنوان «اتاق نقاشی» از سال ۲۰۰۲ میلادی و از سوی محققان دانشگاه آکسفورد آغاز شده است. در این مدت بیش از ۱۰ هزار کودک مورد بررسی قرار گرفتند. زمانی که بیماری های روحی و روانی کودکان تشخیص و به درمان آنها پرداخته می شد، روند درمانی خود را در نقاشی های کودکان به خوبی نمایش می داد.

کودکان در مدت ۱۰ هفته به درمان ها پاسخ داده و روند رو به مثبتی را طی می کردند. اما برخی از کودکان به دلیل پیشرفت بیماری های روحی و افسردگی نیازمند مدت زمان بیشتری برای درمان بودند به همین دلیل مدت بیشتری را در اتاق نقاشی به سر می بردند. محققان آکسفورد معتقدند که استفاده از هر گونه علائمی در نقاشی ها، رنگ ها یا حتی جهاتی که قلم کشیده می شود، می تواند حکایتی از درون و روحیات کودکان باشد. در نتیجه، نقاشی درمانی می تواند یکی از بهترین راه حل ها برای درمان کودکان باشد.

استفاده از خطوط واضح، رنگ های روشن، آسمان آبی، درختان سبز، رودخانه و ... می تواند نشانه ای از سلامت روحی و روانی کودکان باشد.