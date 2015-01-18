دانشگاه عرصه معارضات سیاسی نشود/کمبود فضای آموزشی در دانشگاه گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد ظهر یکشنبه در نشستی با مسئولان شهرستان گرمسار در محل دانشگاه این شهر بیان داشت: با توجه به اینکه دانشگاه گرمسار کاملا دولتی است، توقعات مردم از این دانشگاه بیشتر ازحد معمول بوده که شایسته است دولت برای چنین اماکنی بیشتر هزینه کند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان این دانشگاه باید نگاهی هم افزایی در راستای رشد و پیشرفت داشته باشند افزود: معمولا جو علمی، فرهنگی و معنوی دانشگاه به عملکرد مسئولان و کارکنان آن بر می گردد که نقش بسیار مهمی در به سرانجام رساندن تعهدات این دانشگاه دارند.

دانشگاه گرمسار نیازمند مکان مناسب و ثابت دارد

امام جمعه گرمسار به نقش بسیار مهم دانشگاهیان در مسائل سیاسی، عقیدتی و فرهنگی جامعه نیز اشاره کرد و ابراز داشت: شایسته است این دانشگاه با نفوذی که می تواند بر ذهن و فکر جوانان داشته باشد به کاهش مشکلات فرهنگی جوانان کمک کرده و برای پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه فرهنگ سازی کند.

مهدی نژاد عنوان کرد: دانشگاه گرمسار در اولویت نخست خود نیاز به مکان مناسب و ثابت دارد و همیشه عرف آن بوده که ابتدا مکان دانشگاه ساخته می شود و بعد امکانات لازم آن تامین می شود، اما در گرمسار این امر برعکس بوده که دانشگاه را با مشکلات زیادی گریبانگیرساخته است.

کمبود فضای آموزشی بزرگترین مشکل دانشگاه گرمسار

رئیس دانشگاه گرمسار با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی بزرگترین مشکل این دانشگاه است گفت: برای تشکیل کلاسهای درس از فضای آموزشی دانشگاه آزاد که اجاره کرده ایم استفاده می شود.

دکتر حسن احمدی ابراز داشت: برای تهیه فضای آموزشی دانشگاه گرمسار، ساختمان آموزشی در دست ساخت داریم که امیدواریم تا مردادماه سال آینده به اتمام برسد که البته انجام این موضوع مستلزم منابع و اعتبارات مالی کافی است.

وی عنوان کرد: وزارت نفت چندی پیش قول هایی مبنی برساخت دانشگاه داده است و این وزارتخانه تعهد داشتند که نیمی از بودجه ساخت دانشگاه را تامین کند و نیمی دیگر را از سایر منابع مالی فراهم آوریم که هنوز محقق نشده است.

رئیس دانشگاه گرمسار ابراز داشت: هیئت علمی این دانشگاه فقط از دو نفر تشکیل شده است ومابقی اساتید ما به صورت حق التدریس مشغول به کار هستند که در یکسال اخیر ۱۲نفر را نیز معرفی کرده ایم.

۱۵۰۰ دانشجو در دانشگاه گرمسار تحصیل می کنند

احمدی با تاکید بر اینکه جایگاه دانشگاه گرمسار لازم است که تثیبت شود اعلام کرد: تعداد جذب دانشجویان سال گذشته ۶۰۰ نفر بوده است که هم اکنون به یک هزار و ۵۰۰ دانشجو افزایش یافته است.

وی افزود: دانشگاه گرمسار در حال حاضر حدود ۱۸ نفر پرسنل دارد، درصورتی که طبق نرم پذیرش وزارتخانه بایستی حدود ۸۰ نیرو داشته باشیم ولی به دلیل نداشتن مجوز جذب نیرو، حجم کار پرسنل این دانشگاه بسیار بالا است.

رئیس دانشگاه گرمسار توضیح داد: برای راه اندازی آزمایشگاه این دانشگاه هزینه هایی با ارقام بالا پرداخت شده و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز دانشجویان را خریداری کرده ایم تا نیازمند استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه های دیگر نباشیم.

احمدی در خاتمه گفت: این دانشگاه تا رسیدن به یک دانشگاه متعارف فاصله زیادی دارد و لازم است کمبود امکانات در آن با توجه بیشتری مورد بررسی قرارگیرد، یکی از مشکلات بزرگ این دانشگاه کمبود فضای آموزشی است.