به گزارش خبرگزاری مهر انجمن‌های اسلامی ۵۰ دانشگاه کشور طی نامه ای خطاب به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، به سفر وی به فرانسه و دیدار با فابیوس و همچنین پیاده‌روی با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ژنو اعتراض کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

سلام عليکم

نظر به اتفاقات اخیر تروریستی در فرانسه و اقدام هماهنگ شده دستگاه تبلیغاتی غرب در انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در نشریه شارلی ابدو که مورد حمایت مستقیم رییس جمهور و اعضای هیئت دولت فرانسه است، بجا بود تا با به کار گرفتن دیپلماسی عزتمندانه بای نحو کان و به عنوان یک ایرانی مسلمان که آحاد امت پیامبر(ص) در مرزهای جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند، به این رفتار پاسخ اعتراضی درخور می نمودید، که متاسفانه موفق به این عمل نشدید و به خاطر همین مسئله مورد شکایت و گله ما دانشجویان هستید.

در حالیکه وزیر خارجه فرانسه حتی در نوع نشستن نیز خلاف عرف دیپلماتیک رفتار می کند، صحیح نبود دکتر محمد جواد ظریف تنها با محکوم کردن نشریه هتاک فرانسوی اعتراض بالاتر و بالاتر و بالاتر ملت ایران را به نطقی عادی و خنثی تقلیل دهد.

شما در شرایطی از بهبود روابط با فرانسه ابراز خرسندی می کنید که این کشور با آوارنگاردي نتانیاهو، قاتل مسلمانان جهان، شمشیر بر مقدسات اسلام کشیده است.

شما در شرایطی از کنار زدن موانع در رابطه میان ایران و فرانسه سخن می رانید که دولت نااهل فرانسه به کمترین اخلاقیات و انتظارات مردم کشور ما پایبند نیست. حالا که سفارت وقیح فرانسه شرط برداشتن حجاب در محل سفارتخانه را برای صدور ویزا به اجرا گذاشته است. حتما این روزها عبارت «اگر غیرتتان اجازه ندهد، چه می کنید!» را شنیده اید.

ما حق داریم به عنوان دانشجویان یک ملت از شما گلایه کنیم، چرا که شما شئون دیپلماسی انقلابی مورد تاکید امام و رهبری را رعایت نکردید. زمانی که دشمن دون، صریحا به اعتقادات شما و یک و نیم میلیارد مسلمان حمله می کند، آیا رفتن به به کشور توهين کننده و نشستن با او سر یک میز توجیهی دارد؟ پیاده روی با شیطان بزرگ چطور؟

متاسفیم که علیرغم صراحت دانشجویی مان حرف می زنیم و به خاطر مصالح عمومی کشور زبان تیز انتقادات بجایمان را فروبرده ایم و البته خون دل می خوریم.

شما در شرایطی از غرب و ایالات متحده منافع ملت را مطالبه می کنید که به بزرگترین سرمایه معنوی مردم یعنی پیامبر عظیم الشان که همه دارایی این مردم است و همه حیات و زندگی و روح و جان آنان است بی حرمتی شده است. شما بگویید، آیا منفعتی بالاتر از اسلام می شناسید؟

حال اگر قبول هم بکنیم که برای احقاق حقوق ملت مذاکرات فرسایشی را ادامه می دهید هم جای سوال است که چرا علیرغم سیاست لبخند و پیاده روی چیزی نصیب این مردم نشده است؟

جای سوال است که با همه دیپلماسی تعامل محور شما و دولت متبوع، یکسال است ایران در سازمان ملل نماینده ندارد؟

جای سوال است که چرا با وجود همه مذاکرات پی در پی تحریم های جدید تصویب می شود؟

جای سوال است که چرا با همه ادعای دوستی با منطقه و دنیا و آشتی جهانی که شعارش را می دهید، قدرت کنترل قیمت نفت را ندارید؟

جای سوال است که اگر قدرت دیپلماسی حضرتتان در حداعلی است چرا سربازان و مرزبانان جمهوری اسلامی در عملیات های تروریستی مورد حمایت برخی کشورهای منطقه شهید می شوند؟ آمار حمله به دفاتر و سفارتهای ایران در کشورهای منطقه را دارید که مسببان آن از سوی برخی کشورهایی که با آنها تعامل می شوید، مورد حمایتند؟

رییس جمهور محترم اوباما را باهوش و مودب می خواند و یک آمریکایی بلند پایه در ازای این لطف به رییس جمهور استکبار، مردم ایران را نیرنگ باز و فریب کار می خواند. اگر پاسخی به این توهین آمریکایی دادید، بگویید مطلع شویم!

جای گلایه بسیار است و اگر نبود اقدام منفعلانه شما در برابر نخست وزیر دولت هتاک فرانسه، دست به قلم نمی شدیم برای شکایت. چه آنکه ان شالله مردم به وقت مقتضی پاسخ این سیاستهای غیر منطبق بر احکام اسلام و منویات امام خمینی(ره) و رهبر عزیز انقلاب را خواهند داد تا یادتان باشد که ديپلماسي بالاتر از دفاع از اسلام و نبي مکرم آن و حفظ عزت و اقتدار ملت ايران نيست.

والسلام علي من التبع الهدي

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