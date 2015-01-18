20 درصد جوانان خوزستانی به پرفشاری خون مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی پیش از ظهر امروز در شورای سلامت و امنیت غذایی اهواز اظهار کرد: در ایران روزانه 800 فوتی داریم که دلیل 350 تا 400 مورد از این مرگ و میرها بیماری های قلبی و عروقی است.

وی ادامه داد: در بررسی های علت های بیماری های قلبی عروقی به دو دلیل عمده رسیده ایم، یکی سبک زندگی و کاهش تحرک است به این ترتیب که 70 درصد مردم خوزستان از تحرک کمی برخوردار هستند در حالی که باید روزانه 30 دقیقه پیاده روی سریع وجود داشته باشد تا به شاخص های سلامت برسیم.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز، دلیل دوم را مصرف زیاد نمک در بین مردم بیان کرد و گفت: سرانه مصرف روزانه نمک در دنیا سه تا پنج گرم است که در یک سال به یک کیلوگرم می رسد در حالی که در مردم ایران روزانه حداقل 20 گرم مصرف می کنند که سالانه به شش کیلو می رسد.

وی افزود: مصرف زیاد نمک یکی از عوامل ایجاد پوکی استخوان است که در تمام دنیا مرز ابتلا به پوکی استخوان 60 سال و در ایران به زیر 40 سال رسیده است و در ایران از هر چهار زن یک نفر او از هر هشت مرد یک نفر به این بیماری مبتلا هستند.

شریفی عنوان کرد: همچنین مصرف نمک ابتلا به سرطان معده را افزایش داده است و البته باید به بیماری پرفشاری خون اشاره کرد که 20 درصد جوانان اهوازی به آن مبتلا هستند.

وی بر مصرف مواد غذایی سالم تاکید کرد و گفت: مصرف سه بار در هفته ماهی باعث جلوگیری از ابتلا به سرطان پروستات در مردان و سرطان سینه در زنان که سرطان شایع در بین بانوان خوزستانی است، می شود.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز بیان کرد: سرانه مصرف قند در دنیا سه کیلوگرم و در ایران شش کیلو است همچنین مصرف شیر در دنیا 210 کیلوگرم و در ایران 80 لیتر است.