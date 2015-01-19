تصویب ۱۳۸واحد بدون گرایش در روانشناسی/ کمیته روانشناسی نظامی فعال شد

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص آخرین وضعیت بازنگری رشته روانشناسی گفت: بازنگری دروس روانشناسی در مقطع کارشناسی به پایان رسیده و نهایی شد براساس بازنگری انجام شده ۱۳۸ واحد بدون گرایش در مقطع کارشناسی مصوب شد که برخی از دانشگاه ها درسال جاری آن را اجرا کردند.

وی ادامه داد: سال آینده تحصیلی تمام دانشگاه ها موظف به اجرای این برنامه هستند و رشته روانشناسی جایگزین تمام گرایش های روانشناسی که در مقطع کارشناسی وجود دارد خواهد شد.

رئیس کارگروه روان‌شناسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز ۱۵ کمیته تخصصی با حضور اساتید دانشگاه‌های مختلف در حال تدوین برنامه های جدید هستند.

وی یادآورشد: در حال حاضر کمیته‌ های روانشناسی بالینی، روانشناسی خانواده، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی شناختی، روانشناسی تحولی، روانشناسی دین، روانشناسی مثبت، روانشناسی نظامی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی مشاوره با گرایشهای،خانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی فعال هستند.