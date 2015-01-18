ساخت و ساز های غیرقانونی در حاشیه کمر بند سبز مشهد تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نیک مرام روز یکشنبه در حاشیه اجرای حکم تخریب ۱۲ سازه غیر مجاز در محله خسرو آباد در جنوب شهر مشهد در جمع خبرنگاران بیان داشت: تا پایان سال تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه کمربند سبز مشهد تخریب می شود.

وی تاکید کرد: این ساخت و ساز ها با هدف تصرف اراضی دولت و مغایر قانون است و لذا عملی مجرمانه محسوب می شود.

وی افزود: محله خسرو آباد در ارتفاعات جنوب شهر مشهد پیش از این محل نگهداری احشام بود که بدون اخذ مجوز نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز در آن اقدام شده بود.

وی در مراسم اجرای حکم تخریب ۱۲ واحد غیر مجاز در گستره ۲۰ هکتاری در این منطقه بیان داشت: در همین راستا بنا بر آرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی این سازه ها با دستور قضایی تخریب شد.

مدیر پروژه کمربند سبز مشهد نیز در مراسم اجرای حکم تخریب سازه های غیر مجاز در مشهدضمن قدردانی از حمایت دادستان، شهرداری و دستگاه قضایی و همچنین نیروی انتظامی بیان داشت: عملیات رفع تصرف از اراضی کمربند سبز مشهد درسه فاز انجام می شود.

سعید پاک سیما بیان داشت: در فاز نخست ۹ حکم تخریب در اراضی صابر، در فاز دوم ۱۲ حکم تخریب در منطقه خسروآباد و در فاز سوم از روستای خسروآباد تا منطقه هفت حوض حدود ۳۵ حکم قلع دیگر تا پایان سال اجرا می شود که تاکنون دو فاز این عملیات اجرایی شده است.

وی تاکید کرد : ساخت و ساز در ارتفاعات شهر مشهد ممنوع شده و با قاطعیت با معارضان برخورد می شود.