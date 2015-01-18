تجمیع پتانسیل دانشگاهی و دولتی برای مبارزه با شکار و قاچاق چوب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامه ریزی حفاظت از جنگل با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، فرماندهان یگان حفاظت و جمعی از معاونان و مدیران دو سازمان برگزار شد.

ابتکار با اشاره به اخبار و گزارش های موجود از روند تخریب جنگل های ایران به واسطه عوامل مختلفی همچون قاچاق چوب، ساخت جاده، تغییر کاربری اراضی جنگلی و زمین خواری در جنگل ها، گفت: هم افزایی و تعامل، همچنین تجمیع منابع انسانی و فنی دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می تواند منجر به مقابله با روند تخریب جنگل ها در ایران شود.

تاکید رهبری برای برخورد قاطع با پدیده تخریب و زمین خواری در جنگل های کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری دیدار ماه رمضان هیات دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان برای برخورد قاطع با پدیده تخریب و زمین خواری در جنگل های کشور، اظهار کرد: همین امر تکلیف و وظیفه دو سازمان برای برنامه ریزی در این خصوص را بیشتر می کند.

معاون رئیس جمهور ضمن بازخوانی برخی صحبت های خود با وزیر جهاد کشاورزی و توافق بر سر این موضوع که با شرایط خشکسالی ایران امکان بازتولید جنگل های کشور پس از تخریب بسیار اندک یا ناممکن است، افزود: نتیجه حاصله توافق بر سر واردات چوب و عدم بهره برداری از جنگل ها، همچنین افزایش اقدامات حفاظتی برای جنگل ها بود.

وی ادامه داد: تبادل اطلاعات، ارزیابی دقیق و علمی وضعیت موجود با نگاهی واقع بینانه، بهره گیری از تجارب جهانی موفق با توجه به اهداف مشترک ضرورت تصمیم گیری و برنامه ریزی آینده محور در عرصه جنگل ها به ویژه جنگل های هیرکانی است.

ابتکار با ذکر نمونه موفق کشور هند در توسعه 20 میلیون هکتاری جنگل های خود، گفت: هند کشوری با نرخ بیکاری و فقر بالا و توسعه نیافته گی است، اما به رغم چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی موفق شد؛ با اصلاح قوانین و جذب مشارکت مردم علاوه بر حفظ جنگل های خود، بر وسعت آن بیافزاید؛ همان اتفاقی که در دیگر کشور همسایه ایران یعنی ترکیه نیز رخ داده است.

اعلام آمادگی رئیس قوه مقننه برای رفع موانع حقوقی و قانونی اعلام استراحت مطلق جنگل های کشور

معاون رئیس جمهور افزود: نظرات متعددی در مورد نظریه استراحت جنگل ها و عدم بهره برداری از آن ها وجود دارد. به طور مثال دکتر لاریجانی رئیس قوه مقننه بارها با اعلام نگرانی از روند تخریبی جنگل های ایران بر اثر عوامل مختلف، اعلام آمادگی کرده تا با کمک به رفع تمامی موانع حقوقی به شیوه قانونی، استراحت مطلق جنگل های کشور اعلام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با شرایط بحرانی کنونی جنگل های ایران نمی توان به حرکت های تدریجی امیدوار بود، زیرا زمان کافی وجود ندارد.

بهره گیری از آب مجازی و واردات چوب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور

وی ضمن تاکید بر اهمیت جنگل و آب برای کشور از جنبه های مختلف، تصریح کرد: رویکرد کلی استفاده از آب مجازی و واردات چوب به منظور حفظ منابع طبیعی داخلی و جلوگیری از بحران های آینده است.

ابتکار یکپارچگی و هم صدایی در اتخاذ سیاست ها و تصمیم های کلان به ویژه در حوزه محدودیت بهره برداری از جنگل ها و قاچاق چوب، کنترل و توقف چرای دام در جنگل ها، تغییر اراضی جنگلی ایرانی و مبارزه با زمین خواری، همچنین همراه سازی و جذب مشارکت مردمی، جوامع محلی، سمن ها و دانشگاهیان را از مهم ترین ضرورت های موفقیت در حفاظت از جنگل ها برشمرد.

تجمیع پتانسیل اجتماعی، دانشگاهی و دولتی، موثرترین اقدام برای مبارزه با قاچاق چوب و شکار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تجمیع پتانسیل اجتماعی، دانشگاهی و دولتی را موثرترین اقدام برای مبارزه با پدیده هایی همچون قاچاق چوب و شکار دانست و تاکید کرد: حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولتی در امر حفاظت از منابع طبیعی، استفاده از تجهیزات نوین حفاظتی، تجمیع اعتبارات موجود در دستگاه های مختلف برای این موضوعات می تواند نوید بخش موفقیت در این حوزه باشد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر مسئولیت خطیر مدیران در مقابل آیندگان، تصریح کرد: عملکرد امروز ما مورد قضاوت نسل های آینده قرار خواهد گرفت.

وی ضمن یادآوری ماهیت فرابخشی محیط زیست، ابراز امیدواری کرد: همکاری و همراهی دستگاه ها در مسائل کلان کشور منجر به موفقیت برنامه ها و جذب رضایت مردم و پاسخگویی به مطالبات آن ها شود.

ابتکار از رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواست تا با ابلاغ بخشنامه ای به زیرمجموعه های استانی خود، آن ها را نسبت به همکاری در اجرای طرح های مدیریت مناطق و اشتراک پروژه های موفقی همچون ترسیب کربن ترغیب نماید.

خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز با تاکید بر این موضوع که همکاری و تعامل مثبت سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می تواند در دستیابی به اهداف مشترک و سیاست های کلان کشور در حوزه حفاظت از منابع طبیعی بسیار موثر باشد، گفت: کارگروه مشترک شکل گرفته میان دو دستگاه از حدود یکسال پیش برای دستیابی به همین هدف است.

وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص استراحت مطلق و عدم بهره برداری از جنگل های کشور، افزود: در حال حاضر هم هیچ نوع بهره برداری از جنگل ها نداریم و اگر موردی هم هست بهره برداری از درختان پوسیده، آسیب دیده و یا آفت زده است و هیچ نوع بهره برداری از درختان سالم صورت نمی گیرد.

جلالی افزود: کاهش شدید بهره برداری از منابع جنگلی که می توان گفت به شرایط استراحت مطلق جنگل ها بسیار نزدیک است، اقدامی بی سابقه در کشور است که نظرات طرفداران عدم بهره برداری از جنگل ها و مجریان بهره بردار را تامین می کند و در حرکتی تعادلی و تعاملی موفق به حفاظت موثر از جنگل های کشور می شود.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: با شرایط حال حاضر و عدم کفایت نیروی انسانی و منابع فنی موجود، تنها راه حفاظت از جنگل های کشور، جذب مشارکت مردم در این امر است.

جلالی ادامه داد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری طرح حمایتی برای جنگل های کشور در 15 محور خروج دام از جنگل ها، ایجاد امکانات مکفی برای اطفاء حریق، کنترل و توقف ساخت و ساز در جنگل ها، جلوگیری از تخریب های ناشی از پسماند و شیرابه، کنترل و توقف قاچاق چوب از جمله محورهای این سیاست بلند مدت است.

وی تصریح کرد: ضرورت ایجاد یگان هوایی اطفاء حریق به منظور جلوگیری از تخریب جنگل ها توسط آتش از مهم ترین نیازهای حفاظت موثر از جنگل است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: تعیین تعرفه نزدیک به صفر برای واردات چوب و تعلق یارانه برای تکثیر چوب هایی همچون صنوبر از جمله اقدامات حفاظتی از جنگل هاست.

در ادامه جلسه نظرات و پیشنهاداتی در خصوص روند فعالیت های کارگروه مشترک و همکاری و هم افزایی یگان حفاظت دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به منظور حفاظت بهتر از عرصه طبیعی کشور، ارائه و بررسی شد.