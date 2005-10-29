گاهشمار پرونده افشاي اطلاعات سيا به خبرنگاران نيويورك تايمز و مجله تايم

ماجرا از اين قرار است كه خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز و مجله تايم درباره برخي ابعاد عمليات جاسوسي سيا در عراق نكاتي را در رسانه هاي خود به چاپ رساندند و اين موضوع سبب شد كه آنان مورد بازجويي قرار گيرند و افرادي را به عنوان منبع خبري خود اعلام كنند.

از آنجايي كه طبق قوانين آمريكا منابع رسمي كه اطلاعات محرمانه را فاش نمايند علاوه بر اخراج بايد مورد برخي تنبيهات نيز قرار گيرند، موضوع حساس شد، زيرا جرج بوش با آنان طبق قوانين تصويب شده از سوي خودش رفتار نكرد.

هم اكنون گاه شمار برخي از حوادث مربوط به اين موضوع را از نظر مي گذرانيد:

- 6 جولاي 2003 (15 تير 82): ژوزف ويلسون ديپلمات سابق آمريكا در روزنامه نيويورك تايمز مقاله اي را به چاپ رساند و درآن اعلام كرد به دليل يك ماموريت از سوي سيا در سال 2002 به آفريقا سفر كرده است. وي در اين مقاله نوشت: در سفر خود به آفريقا نتوانسته است ثابت كند كه نيجر در تهيه مواد هسته اي براي عراق نقش داشته است يا نه.

- 23 ژوئن 2003/ 8 و 12 جولاي 2003 (2 تير 82/ 17 و 21تير 82): جوديت ميلر خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز با ليبي گفتگو مي كند. اين دو نفر درباره سفر ويلسون به نيجر نيز مباحثي را مطرح مي كنند. ليبي و ميلر بارديگر در 8 جولاي نيز در طي يك صبحانه كاري با يكديگر گفتگو مي كنند و اين گفتگو به مكالمه اي تلفني در 12 جولاي نيز مي انجامد. بررسي هاي دادگاه نشان مي دهد ليبي در آن گفتگو ها به ميلر گفته است همسر ويلسون براي سيا كار مي كند. البته ميلر گفته است ليبي نام والري پليم همسر ويلسون نام نبرد. بررسي هاي دادگاه همچنين مي گويد ليبي با متيو كوپر از مجله تايم نيز در تاريخ 12 جولاي ديدار كرده و و تاييد كرده است كه سفر ويلسون به نيجر مربوط به ماموريت همسرش از سوي سيا بوده است.

- 8 و 11 جولاي 2003 (17 و 20 تير 82): كارل رو مشاور ارشد جرج بوش با رابرت نواك ستون نويس درباره همسر ويلسون در تاريخ 8 جولاي گفتگو مي كند. در 11 جولاي رو با كوپر درباره همين موضوع صحبت مي كند. طبق گزارش هاي رسيده، رو نام پليم و عنوان مخفيانه شغلي وي در سيا را ذكر نكرده است.

- 14 جولاي 2003 (23 تير 82): وقتي نام پليم در ستون رابرت نواك آورده شد، وزارت دادگستري آمريكا اف بي آي را مجاز كرد تا بررسي هاي قضايي را درباره اينكه قانوني براي افشاي اطلاعات محرمانه از سوي افسران اطلاعاتي و منابع رسمي انجام دهد. سه ماه بعد پاتريك فيتزگرالد به عنوان داديار مامور بررسي اين موضوع معين شد.

- 30 سپتامبر 2005/ 12 اكتبر 2005 (8مهر 84/ 20 مهر84): ميلر پس از گذراندن حدود سه ماه در زندان به دليل عدم افشاي منبع خبري خود در دادگاه شهادت داد كه با ليبي گفتگوهايي داشته است. وي در 12 اكتبر براي باردوم نيز شهادت داد.

- 28 اكتبر 2005 (6 آبان): ليبي در دادگاه متهم شد كه اطلاعات فوق محرمانه را در اختيار خبرنگاران قرارداده است و به 30 سال زندان محكوم گرديد. ليبي استعفا داد و اعلام كرد اطمينان دارد بي گناهي وي به زودي اثبات مي شود.