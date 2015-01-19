محمدجواد متقیاننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی با سلاحهای بادی قهرمانی استان قم از اول بهمن ماه در بخش آقایان آغاز خواهد شد.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی هیئت تیراندازی استان قم این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از اول بهمن ماه با حضور تیمهای شرکت کننده در سالن تیراندازی شهید زینالدین مجموعه ورزشی میثم منطقه سالاریه برگزار میشود.
دبیر هیئت تیراندازی استان قم افزود: در این مسابقات تیمهای صدراسیستم، بسیج مهندسین(الف)، شهید قاسمی، بسیج مهندسین(ب)، باشگاه شهید زینالدین به شکل دورهای تا اسفندماه با یکدیگر به رقابت میپردازند تا قهرمان دومین دوره رقابتهای لیگ تیراندازی با سلاحهای بادی قم مشخص شود.
متقیاننژاد درباره حضور تیمهای تیراندازی قم در لیگهای کشور بیان داشت: تیم تیراندازی مردان قم امسال در مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی کشور حضور داشت و در پایان این مسابقات با قرار گرفتن در میانه جدول به کار خود پایان داد.
وی عنوان کرد: بانوان تیراندازی قم نیز پس از سالها دوری از مسابقات لیگ، امسال در لیگ دسته اول کشور حضور پیدا کردند و با وجود اینکه میانگین سنی این تیم پایین بود اما نتایج مطلوبی در این مسابقات کسب کردند.
دبیر هیئت تیراندازی استان قم تصریح کرد: تیم تیراندازی بانوان قم تا هفته پایانی لیگ نیز شانس حضور در لیگ برتر را داشت اما با شکست برابر تیم پرهزینه و قدرتمند پردیسان تهران از صعود به لیگ برتر بازماند اما با این وجود، عملکرد آنها فراتر از حد انتظار بود.
متقیاننژاد افزود: نفرات تیمهای تیراندازی مردان و زنان قم از میان برترینهای مسابقات استانی که چند بار در سال برگزار میشود انتخاب میشوند.
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