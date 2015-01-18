ماشین های حمل نخاله بدون آرم در اهواز متوقف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حیدری پیش از ظهر امروز در شورای سلامت و امنیت غذایی اهواز اظهار کرد: دو مکان در شرق و غرب اهواز به منظور تخلیه نخاله های حجیم در نظر گرفته شده است که این مکان ها موقتی است.

وی در این خصوص ادامه داد: یک زمین در شرق اهواز در نظر گرفته شده که در حال بررسی محدودیت های زیست محیطی آن هستیم و اگر مشکلی در این زمینه وجود نداشت این زمین را از مالک خریداری و به عنوان مرکز تخلیه نخاله های حجیم در نظر گرفته می شود.

وی عنوان کرد: یک فاصله زمانی مشخص برای تخریب ساختمان ها تعیین شده است و باید بین ساعات ۹ صبح تا پنج بعدازظهر انجام شود البته به استثنای مناطقی که پرترافیک هستند، در گذشته نبود این زمان مشخص پیگیری تخلفات را مشکل کرده بود.

حیدری از آرم دار کردن ماشین های حمل نخاله های ساختمانی خبر داد و گفت: هر ماشینی که بدون داشتن آرم اقدام به حمل نخاله کند متوقف خواهد شد.

وی از عدم همکاری نیروی انتظامی گلایه کرد و گفت: طبق ماده ۳۶ پسماندها نیروی انتظامی مکلف به همکاری است اما متاسفانه زمانی که بر فرض مثال جایی گودبرداری غیراصولی انجام می شود و احتمال بروز حادثه ای وجود دارد نیروی انتظامی با ما همکاری نمی کند.