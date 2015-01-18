دو پروژه مهم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، منوچهر تاتینا با اعلام این مطلب افزود: این پروژه ها شامل دو انبار سرپوشیده به مساحت ۳۴ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

وی افزود : ساخت این پروژه ها ضمن اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر نوشهر به میزان ۶۰۰ هزار تن در سال خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر گفت: برای جذب سرمایه گذاری در چند پروژه دیگر توافقات خوبی صورت گرفته که به محض عقد قرارداد عملیات اجرایی آنها بزودی آغاز می شود.

مازندران سه بندر در نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد دارد.