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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۱

تاتینا:

دو پروژه مهم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شد

دو پروژه مهم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شد

نوشهر - مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه مهم سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، منوچهر تاتینا با اعلام این مطلب افزود: این پروژه ها شامل دو انبار سرپوشیده به مساحت ۳۴ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

وی افزود : ساخت این پروژه ها ضمن اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر نوشهر به میزان ۶۰۰ هزار تن در سال خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر گفت: برای جذب سرمایه گذاری در چند پروژه دیگر توافقات خوبی صورت گرفته که به محض عقد قرارداد عملیات اجرایی آنها بزودی آغاز می شود.

مازندران سه بندر در نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد دارد.

کد مطلب 2467584

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