پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی اورژانس بیمارستان امام(ره) بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس پورهاشمی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از روند احداث اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد در جمع خبرنگاران افزود: ساخت اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد از سوی مجمع خیرین سلامت اقدام شایسته و بجایی بوده که در این شهر به ثمر نشسته است.

وی ادامه داد: این پروژه با زیر بنای دو هزار و ۲۰۰ متر مربع در سه طبقه در حال ساخت است که امید می رود با پیشرفت خوبی که داشته تا نیمه نخست سال ۹۴ به بهره برداری برسد.

قائم مقام مجمع خیرین سلامت کشور تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد مطلوب بوده و فراتر از انتظار سرعت داشته است.

علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: روند احداث اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد با سرعت هر چه تمامتر مصداق حرکت در مسیر تحقق شعار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری و نمونه عزم ملی و مدیریت جهادی در بروجرد است.

وی افزود: مجمع خیرین سلامت پتانسیلی با ظرفیت بالا هستند که بدون پشتوانه دولتی و با مشارکت مردم خیر فعالیت می کنند.

بروجردی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساختهای درمانی شهرستان و بیمارستانهای بروجرد عنوان کرد: متاسفانه بیمارستانهای بروجرد بسیار قدیمی و فرسوده بوده که امروز با توجه به جمعیت پاسخگوی مردم بروجرد نیستند.

وی افزود: امیدواریم مشکلات بهداشتی و درمانی بروجرد هر چه سریعتر حل شود که ورود مجمع خیرین سلامت در این زمینه راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.

بنابراین گزارش، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام مجمع خیرین سلامت کشور به همراه تعدادی از مسئولان شهرستانی از برخی پروژه های پروژه در دست ساخت در بیمارستان چمران بروجرد نیز بازدید کردند.