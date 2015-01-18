امر به معروف و نهی از منکر نقش تعیین کننده ای در سلامت اداری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، جوانشیر کدخداپور در جلسه دبیران شورای امر به معروف و نهی از منكر دستگاه های اجرایی استان، اظهار داشت:دولت در بخشنامه ای كه مطابق با قانون اساسی و بر اساس فرامین مقام معظم رهبری صادر شده، تقویت امر به معروف و نهی از منكر را در دستور كار قرار داده و تاكیدات لازم را به دستگاه های مسئول اعلام داشته است.

وی یادآور شد: همه وظایف دینی كه بر عهده ما قرار گرفته، شخصی است ولی امر به معروف و نهی از منكر در رابطه با دیگران است و باید در خصوص سایرین قضاوت كرده و تصمیم بگیریم، بنابراین كسی كه می خواهد امر به معروف و نهی از منكر كند باید شرایط قضاوت را داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری فارس با تاكید بر این كه امر به معروف و نهی از منكر كار بسیار پیچیده و ظریفی به شمار می رود، افزود: در دین اسلام بر نهی از منكر تاكید زیادی شده و از آنجا كه انتظار می رود همه به معروف عمل كنند، اگر منكری سر زد واكنش لازم را باید نشان دهیم.

كدخداپور با بیان این كه موظفیم زمینه را به گونه ای فراهم كنیم كه منكری انجام نشود، گفت: مدیران، بازاریان و مصلحان اجتماعی می توانند با تذكرات خود شرایط اصلاح جامعه را فراهم كنند.

وی با اشاره به این كه تذكر لسانی باید محترمانه و خالی از سرزنش باشد یادآور شد: سرزنش دیگران اثر مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری فارس با تاكید بر اینكه نباید در برابر منكرات اداری سكوت كنیم، تصریح كرد: اگر دستگاه های دولتی اصلاح شوند بسیاری از مشكلات جامعه اصلاح می شود زیرا تاثیر قابل توجهی در جامعه دارند.

كدخداپور با بیان این كه باید به عنوان صاحبان انقلاب و مدیران كشور مراقب ارزش های نظام باشیم و رفتارمان الگو باشد، افزود: باید تلاش كنیم ایران اسلامی را به عنوان جامعه ای اسلامی و مورد انتظار امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، به دنیا معرفی كنیم.