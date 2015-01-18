زمین لرزه ۳.۴ ریشتری سیرچ را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای با شدت ۳.۴ ریشتر راس ساعت ۱۲ و ۳۹ دقیقه ظهر یکشنبه سیرچ در استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۳۱۷ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۴۵۸ درجه رخ داد.

همچنین عمق زمین لرزه گفته شده در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.

بنا به اعلام مسئولین محلی زمین لرزه ۳.۴ ریشتری ظهر امروز سیرچ هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان اختصاص دارد.