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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۰۲

حجت‌الاسلام عبادی:

اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) در دراز مدت نتیجه معکوس می‌دهد

اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) در دراز مدت نتیجه معکوس می‌دهد

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: اهانت‌ها علیه پیامبر اکرم (ص) شاید در کوتاه مدت احساساتی در جامعه غربی به وجود آورد اما در دراز مدت نتیجه معکوس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر عبادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامیر اکرم (ص) اظهارکرد: جای تأسف دارد که در دنیای اسلام نیز کسانی مؤید جریان‌سازی رسانه‌ای صهیونیسم در دنیا هستند.

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان به ادیان و انبیا الهی دیگر اهانت نمی‌کنند و تنها اسلام و پیامبر را مورد حمله رسانه‌ای خود قرار داده اند، تصریح کرد: این همه هزینه که برای اتهام‌زنی به پیامبر اکرم (ص) می‌شود نشان قدرت و توانمندی دین اسلام و عظمت پیامبر است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند گسترش اسلام برای غربی‌ها نگران کننده است، گفت: آمارها نیز نشان می‌دهد اسلام روز به روز در حال گسترش در دنیا بوده و این گسترش یا به صورت مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی و یا به صورت تغییر ادیان خود غربی‌ها است.

حجت‌الاسلام عبادی اضافه کرد: این حرکت‌ها و اهانت‌ها شاید در کوتاه مدت احساساتی در جامعه غربی به وجود آورد اما در درازمدت نتیجه معکوس دارد چراکه نسبت به اسلام و پیامبر اکرم (ص) ایجاد حساسیت کرده و سبب جذب مردم برای مطالعه درباره اسلام خواهد شد.

وی با تأکید براینکه این ترورها توسط خود غربی‌ها انجام می‌شود، افزود: چرا مدتی قبل که در سوریه همین تروریست‌ها یک کشیش مسیحی را گردن زدند، هیچ کس در دنیای غرب واکنش نشان نداد و امروز که ۱۲ تن در فرانسه کشته می‌شود این گونه واکنش نشان می‌دهند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تناقض‌گویی و تضاد در رفتار غربی‌ها بسیار زیاد است، افزود: شخصیت و عظمت پیامبر بالاتر از آن است که آن‌ها بتوانند به آن آسیبی برسانند و به طور حتم همه اقدامات دشمن بی‌نتیجه است.

هرگونه تحول در کشور باید از آموزش و پرورش شروع شود

حجت‌الاسلام عبادی همچنین به هفته شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌ای مهمتر و زیربنایی‌تر از آموزش و پرورش در کشور وجود ندارد و ایجاد هر گونه تحولی در جامعه باید از آموزش و پرورش شروع شود.

وی با انتقاد از ضعیف بودن رعایت قوانین مدنی در کشور، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ تبعیت از این قوانین در کشور تقویت و رعایت این قوانین در آموزش و پرورش ساماندهی شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه کشورها با تمرکز بر آموزش و پرورش خود توانسته‌اند نسلی متفاوت از نسل دیگر تربیت کنند، بیان کرد: هرچه در این حوزه هزینه شود در واقع هزینه نیست بلکه به سود کشور است.

کم‌توجهی به آموزش و پرورش در کشور

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما به این بخش به خوبی توجه نشده است، گفت: آموزش و پرورش گنجی است که می‌تواند اقتصاد، نیروی انسانی، فرهنگ و... کشور را متحول کند و بسیاری از مشکلات امروز جامعه با تقویت این بخش رفع خواهد شد.

وی به مشکلات آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه بیرجند مرکز استان است اما هیچ شهری به اندازه بیرجند با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه رو نیست.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیرجند یک شهر مهاجرپذیر در استان است، تصریح کرد: روز به روز جمعیت شهر در حال افزایش بوده و فضای آموزشی موجود در شهرستان پاسخگوی جمعیت نیست.

حجت‌الاسلام عبادی ادامه داد: با توجه به تنگناهای مالی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیاز است تا خیران در این عرصه همچون گذشته وارد شوند.

آمارهای رسمی بیکاری در استان آمارهای صحیح و دقیقی نیست

وی با انتقاد از اینکه آمارهای رسمی بیکاری در استان که در سنوات گذشته تهیه شده، آمارهای صحیح و دقیقی نیست، عنوان کرد: جمعیت بالای بیکار در استان گویای این واقعیت است و تمام مردم و مسئولان نیز به این موضوع واقف هستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی رونق صنایع دستی در استان را یکی از راه‌های حل مشکل بیکاری در استان عنوان کرد و افزود: صنایع دستی ویژگی‌ها و گستردگی فراوانی دارد و می‌تواند اشتغال زیادی در استان ایجاد کند.

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه برای تحقق این امر به یک اهتمام و تلاش ویژه‌ای از سوی مسئولان نیاز است، تأکید کرد: دولت ابتدا باید مردم را در این زمینه راهنمایی و حتی در این راستا خرید تضمینی انجام دهد.

وی اظهارکرد: باید نهضتی در زمینه صنایع دستی برپا شود و چنانچه اقتصاد مقاومتی با محور صنایع دستی در استان مد نظر قرار گیرد می‌توان بخش قابل توجهی اشتغال در این زمینه ایجاد کرد.

کد مطلب 2467599

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