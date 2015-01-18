به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر عبادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامیر اکرم (ص) اظهارکرد: جای تأسف دارد که در دنیای اسلام نیز کسانی مؤید جریان‌سازی رسانه‌ای صهیونیسم در دنیا هستند.

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان به ادیان و انبیا الهی دیگر اهانت نمی‌کنند و تنها اسلام و پیامبر را مورد حمله رسانه‌ای خود قرار داده اند، تصریح کرد: این همه هزینه که برای اتهام‌زنی به پیامبر اکرم (ص) می‌شود نشان قدرت و توانمندی دین اسلام و عظمت پیامبر است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند گسترش اسلام برای غربی‌ها نگران کننده است، گفت: آمارها نیز نشان می‌دهد اسلام روز به روز در حال گسترش در دنیا بوده و این گسترش یا به صورت مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی و یا به صورت تغییر ادیان خود غربی‌ها است.

حجت‌الاسلام عبادی اضافه کرد: این حرکت‌ها و اهانت‌ها شاید در کوتاه مدت احساساتی در جامعه غربی به وجود آورد اما در درازمدت نتیجه معکوس دارد چراکه نسبت به اسلام و پیامبر اکرم (ص) ایجاد حساسیت کرده و سبب جذب مردم برای مطالعه درباره اسلام خواهد شد.

وی با تأکید براینکه این ترورها توسط خود غربی‌ها انجام می‌شود، افزود: چرا مدتی قبل که در سوریه همین تروریست‌ها یک کشیش مسیحی را گردن زدند، هیچ کس در دنیای غرب واکنش نشان نداد و امروز که ۱۲ تن در فرانسه کشته می‌شود این گونه واکنش نشان می‌دهند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تناقض‌گویی و تضاد در رفتار غربی‌ها بسیار زیاد است، افزود: شخصیت و عظمت پیامبر بالاتر از آن است که آن‌ها بتوانند به آن آسیبی برسانند و به طور حتم همه اقدامات دشمن بی‌نتیجه است.

هرگونه تحول در کشور باید از آموزش و پرورش شروع شود

حجت‌الاسلام عبادی همچنین به هفته شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: وزارتخانه‌ای مهمتر و زیربنایی‌تر از آموزش و پرورش در کشور وجود ندارد و ایجاد هر گونه تحولی در جامعه باید از آموزش و پرورش شروع شود.

وی با انتقاد از ضعیف بودن رعایت قوانین مدنی در کشور، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ تبعیت از این قوانین در کشور تقویت و رعایت این قوانین در آموزش و پرورش ساماندهی شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه کشورها با تمرکز بر آموزش و پرورش خود توانسته‌اند نسلی متفاوت از نسل دیگر تربیت کنند، بیان کرد: هرچه در این حوزه هزینه شود در واقع هزینه نیست بلکه به سود کشور است.

کم‌توجهی به آموزش و پرورش در کشور

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما به این بخش به خوبی توجه نشده است، گفت: آموزش و پرورش گنجی است که می‌تواند اقتصاد، نیروی انسانی، فرهنگ و... کشور را متحول کند و بسیاری از مشکلات امروز جامعه با تقویت این بخش رفع خواهد شد.

وی به مشکلات آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه بیرجند مرکز استان است اما هیچ شهری به اندازه بیرجند با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه رو نیست.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیرجند یک شهر مهاجرپذیر در استان است، تصریح کرد: روز به روز جمعیت شهر در حال افزایش بوده و فضای آموزشی موجود در شهرستان پاسخگوی جمعیت نیست.

حجت‌الاسلام عبادی ادامه داد: با توجه به تنگناهای مالی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیاز است تا خیران در این عرصه همچون گذشته وارد شوند.

آمارهای رسمی بیکاری در استان آمارهای صحیح و دقیقی نیست

وی با انتقاد از اینکه آمارهای رسمی بیکاری در استان که در سنوات گذشته تهیه شده، آمارهای صحیح و دقیقی نیست، عنوان کرد: جمعیت بالای بیکار در استان گویای این واقعیت است و تمام مردم و مسئولان نیز به این موضوع واقف هستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی رونق صنایع دستی در استان را یکی از راه‌های حل مشکل بیکاری در استان عنوان کرد و افزود: صنایع دستی ویژگی‌ها و گستردگی فراوانی دارد و می‌تواند اشتغال زیادی در استان ایجاد کند.

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه برای تحقق این امر به یک اهتمام و تلاش ویژه‌ای از سوی مسئولان نیاز است، تأکید کرد: دولت ابتدا باید مردم را در این زمینه راهنمایی و حتی در این راستا خرید تضمینی انجام دهد.

وی اظهارکرد: باید نهضتی در زمینه صنایع دستی برپا شود و چنانچه اقتصاد مقاومتی با محور صنایع دستی در استان مد نظر قرار گیرد می‌توان بخش قابل توجهی اشتغال در این زمینه ایجاد کرد.