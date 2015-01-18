استقلال فرهنگی زیربنای استقلال همه جانبه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان بیان داشت: استقلال فرهنگی به عنوان یکی از رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی و فرهنگ ناب اسلام توسط جمهوری اسلامی به دنیا عرضه شده و به همین دلیل امروزه استکبار از اسلام می ترسد.

وی با تاکید بر گسترش و بسط و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه افزود: برای افزایش فرهنگ کتابخوانی باید از ظرفیت امامان جمعه استفاده کرد که متاسفانه تا کنون این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: جمهوری اسلامی برای اینکه کتابخوانی یکی از شئون اجتماعی مردم شود بسیار عقب است و در این زمینه نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به آمار امانت گرفتن دو میلیون نسخه کتاب و ساخت ۱۱۲ باب کتابخانه طی سال جاری در کشور باز هم نیازمند اقدامات بیشتر در این عرصه هستیم به طوری که فرهنگ کتابخوانی باید جزو زندگی روزمره مردم شود.

واحدی با تاکید بر اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور تنها متولی گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیست گفت: تمامی دستگاه های فرهنگی کشور باید با عزم ملی در این زمینه تلاش کنند.

وی اظهار داشت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور دارای سه هزار و ۱۷۷ کتابخانه پر مخاطب ترین نهاد کشور محسوب می شود و جزو یکی از نهادهای تاثیر گذار در دنیا است.

وی بیان داشت: کتابخانه های عمومی مکانی برای روزآوری اندیشه ها و فکرها در راستای ساختن زندگی، اقتصاد و اجتماع هستند و از همین رو مورد توجه سازمان بین المللی یونسکو قرار دارد.

وی از تکریم کتابداران به عنوان یکی از مهمترین سیاست های این نهاد یاد کرد و گفت: توجه به کتابداران نقش بسزایی در جلب و جذب مردم به کتابخانه ها دارد.