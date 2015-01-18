۱۰ درصد اعتبارات شهرستان بیرجند به آموزش و پرورش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارکرد: در سال جاری ۱۹ پروژه احداث، مرمت و تکمیل در زمینه آموزش و پرورش در شهرستان بیرجند مصوب شده است.
وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال برای اجرای این پروژهها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از این اعتبار اختصاص یافته و امیدواریم مابقی آن نیز تا پایان سال مالی اختصاص یابد.
فرماندار بیرجند تصریح کرد: امسال حدود ۱۰ درصد از مجموع اعتبارات شهرستان به آموزش و پرورش اختصاص یافته و تلاش میشود در سال آینده نیز اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یابد.
منصوری با اشاره به اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران اثرات خود را در جهان گذاشته و سر فصل جدیدی را رقم زده است، بیان کرد: انقلاب ایران برای همه مستضعفان جهان به عنوان یک الگو مطرح شده و همین موضوع سبب نگرانی دشمنان شده است.
امروز وظیفه ما در مقابل اسلام سنگینتر از هر زمان دیگری است
فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه همین نگرانیها سبب شده تا دشمنان ما به اهانت به راس اسلام دست بزنند، عنوان کرد: دشمن به هر وسیلهای متوسل شده و میخواهد جلوی این حرکت پاک و احیای اسلام را بگیرند که البته موفق نخواهند شد.
منصوری با تأکید بر اینکه امروز وظیفه ما در مقابل اسلام سنگینتر از هر زمان دیگری است، گفت: ما موظفیم نقش خود را به خوبی ایفا و پایههای وحدت را که سبب پیروزی انقلاب اسلامی شده است را حفظ و نگهداری کنیم.
وی با بیان اینکه اختلاف سلیقهها نباید به وحدت ما ضربه بزند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر همکاری و همدلی خوبی بین مسئولان استانی وجود دارد و همین همکاری سبب خیرات زیادی برای استان شده است.
منصوری با بیان اینکه مردم رکن رکین انقلاب هستند، عنوان کرد: تمام شئونات کشور امروز به دست مردم انجام شده و مردم در تمامی صحنههای حساس حضور داشتهاند که همین امر وظیفه ما را سنگینتر از گذشته میکند.
لزوم تقویت و توسعه سازمانهای مردم نهاد/ ثبت ۱۸ سازمان مردم نهاد در بیرجند
فرماندار بیرجند از توسعه سازمانهای مردم نهاد به عنوان یک حرکت خوب در چند سال اخیر یاد کرد و افزود: دولت به تنهایی قادر نیست همه کارها را انجام دهد بنابراین توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
منصوری با اشاره اینکه در چند سال اخیر اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، بیان کرد: باید این سازمانها دارای ساختار شده و همچنین دستگاههای اجرایی در اجرای وظایف خود از آن بهره ببرند.
به گفته وی تاکنون حدود ۱۸ سازمان مردم نهاد در سطح شهرستان بیرجند به ثبت رسیده و دارای ساختار شدهاند.
فرماندار بیرجند با انتقاد از نرخ بالای تسهیلات مسکن، گفت: شاید در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور اختصاص تسهیلات با نرخ سود ۱۷ درصد برای مردم مقرون به صرفه بوده اما در بعضی از شهرستانهای استان حتی باید یارانه به مردم پرداخت شود تا مردم در همان شهر خود مانده و مهاجرت نکنند.
منصوری با اشاره به اینکه مهاجرت مردم سبب رواج حاشیهنشینی در مرکز استان و تبعات بعدی آن میشود، بیان کرد: دولت حداقل میتواند در قبال تسهیلات مسکن کارمزد دریافت کرده و سود دریافت نکند.
وی همچنین به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته که بیشتر این اعتبار سهم شهرستان بیرجند خواهد بود.
فرماندار بیرجند تکمیل تأسیسات فاضلاب بیرجند، تکمیل محور بیرجند- قاین و بیرجند- زاهدان، توسعه کویرتایر بیرجند، تکمیل بیمارستان رازی بیرجند و ایجاد شبکههای انتقال آب را از جمله پروژههای تصویب شده برای شهرستان بیرجند عنوان کرد.
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